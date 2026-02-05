Bli en del av vårt uthyrningsteam i sommar!
2026-02-05
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
Nu söker vi dig som gillar att jobba med kunder och uthyrning. Tjänsten är på heltid under juni-augusti och introduktionen startar vi så snart vi kan under våren.
Att jobba som uthyrare
Som uthyrare hyr du ut lägenheter, fordonsplatser och förråd utifrån Kopparstadens uthyrningsregler. Vi söker nu en sommarvikarie som vill vara en del av vårt uthyrningsteam med fokus på våra studentlägenheter, förråd och fordonsplatser.
Som uthyrare är du vårt ansikte utåt och gillar att jobba med kunder - såväl vid fysiska möten som vid kontakter via mejl, brev och telefon. Då en del av våra kunder är utbytesstudenter krävs att du är bekväm med kundbemötande på både svenska och engelska.
Själva uthyrningen görs i vårt fastighetssystem, vilket ställer krav på att du gillar att arbeta administrativt och känner dig bekväm med olika system.
Du ingår i ett team bestående av sju uthyrare som är en del av marknadsavdelningen.
Din kompetens och dina egenskaper
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Du är kundorienterad, lösningsorienterad och gillar att samarbeta med andra.
Du har B-körkort.
Om du har vana av att arbeta i fastighetssystem, med administrativt arbete, bostadsuthyrning eller med kundbemötande är det meriterande.
Tidsbegränsad anställning på heltid 1 juni-31 augusti 2026. Introduktionen sker på deltid innan den 1 juni. Vi ser gärna att du som söker har möjlighet att arbeta hos oss under flera somrar framöver och även hoppa in extra vid behov, förutsatt att vårt samarbete fungerar väl.
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast 20 februari 2026. Urval sker löpande.
Vi utför arbetet i Bobutiken som ligger på Stigaregatan 3B samt på Kopparstadens huvudkontor som ligger på Västermalmsvägen 26 i Falun.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta marknad- och uthyrningschef Anna Timander, 023-458 21 eller teamledare Anna-Karin Elfvendahl, 023-458 06.
Se alla våra sommarjobb på https://www.kopparstaden.se/om-oss/jobba-hos-oss/sommarjobb
och sök det som passar dig.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kopparstaden AB
(org.nr 556049-4865)
Västermalmsvägen 26 (visa karta
)
791 19 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9724214