Bli en del av vårt team! Vi söker en hälso- och sjukvårdskurator på 50 %
Segen Medical AB / Kuratorjobb / Eskilstuna Visa alla kuratorjobb i Eskilstuna
2026-06-09
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Vårdcentralen Norra är en ny, fräsch och modern vårdcentral belägen i ljusa och fina lokaler. Vårdcentralen ligger i en växande stadsdel i Eskilstuna. Mottagningen ligger i närheten av allmänna kommunikationer och är enkel att nå både från inre och yttre vägen. I dagsläget finns dessutom gratis parkering i direkt anslutning till lokalen.
Vi har ett trivsamt, glatt, och öppet klimat på mottagningen. Vi lägger stort fokus på bemötande, kvalitetsarbete, kontinuitet, och tillgänglighet. Vårt patientklientel är varierat och speglar befolkningsstrukturen väl i Eskilstuna som helhet.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en hälso- och sjukvårdskurator till vår växande verksamhet. Tjänsten är på 50 % och arbetet utförs på plats på vårdcentralen.
Som hälso- och sjukvårdskurator hos oss arbetar du med patienter som har psykisk och social ohälsa av varierande karaktär. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv där patientens behov står i centrum. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av bedömning, rådgivning, stödjande samtal och kortare behandlingsinsatser inom primärvårdens uppdrag.
Du kommer att arbeta nära övriga professioner på vårdcentralen och vara en viktig del av vårt tvärprofessionella team. I rollen ingår även samverkan med kommun, socialtjänst, Försäkringskassan och andra vårdaktörer när patientens situation kräver det. Du bidrar med din psykosociala kompetens i teamets arbete och deltar aktivt i verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete.
Vi erbjuder en positiv och utvecklande arbetsmiljö med ett tydligt patientfokus. Arbetsplatsen präglas av teamarbete, inklusive morgonmöten för att stämma av dagen, regelbundna läkemedelsluncher samt ett kontinuerligt kvalitetsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom och har vidareutbildning inom hälso- och sjukvård, exempelvis genom Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet. Erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård är ett krav.
Vi önskar att du som söker är trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Du har god förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar samarbete med andra yrkesgrupper.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård samt kunskap om samverkan med kommun och andra externa aktörer. Erfarenhet av samtalsbehandling, rehabiliteringsarbete och arbete med sjukskrivningsprocesser är också meriterande. Flerspråkighet (helst på arabiska) ses som en tillgång men är inget krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid sex månaders provanställning.
Varmt välkommen att maila oss med en kort presentation av dig samt bifoga ett CV. Skicka ditt mail till verksamhetschef på mail: anoar.karim.jabr@regionsormland.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: Anoar.Karim.Jabr@regionsormland.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Segen Medical AB
(org.nr 556856-2770)
Årbygatan 3 (visa karta
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633 45 ESKILSTUNA Arbetsplats
Vårdcentralen Norra Jobbnummer
9956161