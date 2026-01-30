Bli en del av vårt team som Servitör/Servitris på Trattorian Sorrelina!
2026-01-30
Trattorian Sorellina, Uppsalas främsta italienska matdestination, söker dedikerad och vänlig serveringspersonal för att gå med i vårt team. Som servitör/servitris kommer du att spela en avgörande roll i att leverera enastående matupplevelser till våra gäster.
Ansvarsområden:
Hälsa och placera gäster på ett vänligt och professionellt sätt.
Ta beställningar noggrant och leverera mat och dryck snabbt.
Säkerställa att gästerna har en trevlig matupplevelse genom att ta hand om deras behov.
Hålla matsalen ren och organiserad.
Hjälpa till med att förbereda och städa bort bord vid behov.
Tidigare erfarenhet i en liknande roll inom restaurangbranschen.
Utmärkta kundservice- och kommunikationsförmågor.
Förmåga att multitaska och arbeta effektivt i en snabb miljö.
En positiv attityd och stark arbetsmoral.
Flexibilitet att arbeta olika skift, inklusive kvällar och helger.
Om du brinner för gästfrihet och tycker om att arbeta i en teamorienterad miljö, vill vi gärna ha dig i vårt team. Ansök nu för att bli en del av Trattorian Sorellina! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: joseph.turner@trattoriansorellina.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Zink AB
(org.nr 556737-5349)
Hamnplan 5 (visa karta
)
752 23 UPPSALA Arbetsplats
Trattorian Sorellina Jobbnummer
9714133