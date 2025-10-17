Bli en del av vårt team som Lokalvårdare
2025-10-17
Just nu hjälper vi en av våra kunder att hitta en lokalvårdare som vill bli en viktig del av deras team.
Det här är en rekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos kundföretaget, medan Junglia ansvarar för urval och rekryteringsprocessen.
Som lokalvårdare ansvarar du för att skapa en ren, trivsam och välkomnande miljö för både personal och besökare. Dina arbetsuppgifter kan omfatta daglig städning av kontor, personalutrymmen, korridorer, sanitetsutrymmen och gemensamma ytor. Du ser till att lokalerna alltid håller en hög standard och att arbetet utförs enligt gällande rutiner och kvalitetskrav.
Rollen passar dig som har sinne för detaljer, trivs med rutiner och uppskattar att se resultatet av ditt arbete varje dag. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Startlön: 30 000 kr/mån
Du får en trygg anställning direkt hos arbetsgivaren, med bra villkor och möjlighet att utvecklas inom lokalvård och service. Här arbetar du tillsammans med kollegor som värdesätter noggrannhet, ansvar och respekt.
Vi söker dig som är pålitlig, ordningsam och serviceinriktad. Erfarenhet av lokalvård är meriterande, men det viktigaste är din arbetsvilja, positiva inställning och förmåga att bidra till en ren och trivsam miljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
952 31 KALIX Jobbnummer
9562631