Bli en del av vårt team som Koordinator inom Personlig assistans!
Är du en person med erfarenhet från arbetet som personlig assistent och en passion för arbetsledning och alla människors rätt till självbestämmande? Då kan du vara den vi letar efter på JAG Personlig assistans!
Vi på JAG Personlig Assistans växer och söker därför nu en till stjärna för den mångsidiga rollen som assistanskoordinator i Stockholm. Du kommer att arbetsleda några av våra uppdragsgivares assistanser, där varje dag är unik och fylld med möjligheter att göra verklig skillnad i deras liv. Rollen kräver flexibilitet och en stark problemlösningsförmåga. För att trivas i rollen bör du vara en social person som drivs av att skapa och bibehålla goda relationer.
Just nu har vi två grupper med koordinatorer runt om i landet som arbetar tätt tillsammans och som kommer att vara dina närmaste kollegor. I rollen ingår att du ibland är du på plats i assistanserna och arbetar som personlig assistent, håller personalmöten och möter uppdragsgivare. Resor är en naturlig del av rollen, och vi ser det som en fördel om du gillar den flexibilitet och variation som det medför. Dessutom ingår det att ha ansvar för vår bemanning och nödtelefon några gånger i månaden, vilket innebär att du behöver kunna vara tillgänglig på telefon utanför vår kontorstid.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Arbetsledning och handledning av personliga assistenter
Schemaläggning och bemanningsansvar
Regelbundna möten, utvecklingssamtal och lönesamtal
Kvalitetskontroll och introduktion av nya assistenter
Rekrytering av personliga assistenter
Arbeta som personlig assistent vid tillfällig bemanningskris
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av schemaläggning och bemanning
Har tidigare erfarenhet av arbetsledning och/eller rekrytering inom personlig assistans
Är självständig, flexibel och lösningsorienterad
Kommunicerar flytande på svenska och gärna har kunskaper i fler språk
Är en positiv lagspelare med god samarbetsförmåga
Planerar långsiktigt och tar ansvar för ditt arbete
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och utvecklande arbete i en värderingsstyrd organisation som drivs utan vinstintresse
Pendlingsvänlig arbetsplats mitt i centrala Stockholm
En inkluderande och stödjande arbetskultur med härliga kollegor
Kontinuerlig kompetensutveckling och möjlighet till distansarbete upp till 50%
Ansök redan idag och bli en del av vårt inspirerande team!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
111 52 STOCKHOLM Arbetsplats
JAG Personlig Assistans
9868053