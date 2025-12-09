Bli En Del Av Vårt Team I Stockholm - Sats Rekryteringsevent För Instruk...
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
SATS erbjuder det största utbudet av gruppträning i Norden, och vi letar alltid efter fler inspirerande instruktörer .
Som instruktör på SATS gör du skillnad genom att skapa en hälsosammare och gladare livsstil bland våra medlemmar. Du kommer att arbeta i ett team av energifyllda kollegor som älskar träning och är dedikerade till att leverera fantastiska träningsupplevelser genom att välkomna och motivera alla medlemmar i varje enskilt pass!
Är det här du?
Du har en hälsosam livsstil och en passion för träning
Du gillar att inspirera och motivera andra människor
Du tror att fysisk aktivitet förbättrar livskvaliteten
Du är bra på att bygga relationer och få med dig folk
Du är bekväm med att stå "på scen" och nyfiken på att lära dig mer
Du har god kommunikationsfärdigheter och social kompetens
Du uppfattas som serviceinriktad
Du är över 18 år
Du kan visa upp ett diplom/intyg på grundläggande utbildning i träningslära, anatomi och fysiologi, eller kan gå en onlinekurs via vår partner Improve Education (se SATS utbildningsvägar nedan för mer info)
Personlig lämplighet är en viktig del i vår rekryteringsprocess
Vill du bli en del av vårt team?
Arbeta med talangfulla kollegor
Stor möjlighet att utvecklas via SATS Academy
Rolig, motiverande och meningsfull arbetsplats
Vi är alltid i rörelse
Visa vad du går för!
Skicka in din ansökan och invänta en inbjudan till Rekryteringseventet. Här får du visa upp en del av din klass, och i slutet av dagen får du veta om du blir rekryterad direkt eller erbjuds en SATS Trainee-plats och tillhörande utbildningsvägar. Se detaljerad info och datum nedan.
Nästa Rekryteringsevent äger rum på SATS i Stockholm 2026.02.07-2026.02.08 kl. 09:30-17:30
Vi tar dig dit! - SATS UTBILDNINGSVÄGAR
Vi kräver inte att du har en fullständig instruktörsutbildning innan du börjar hos oss - vi stöttar dig i din utbildning och karriär när du blir en SATS Trainee!
Grundläggande teori - 2500 kr
En grundutbildning i träningslära, anatomi och fysiologi är ett måste för alla SATS Trainees. Om du inte kan styrka att du har detta kan du gå en onlinekurs via vår partner Improve Education. Denna kostar 2500 kr. Läs mer om kursen via Improve Education här. När och om du väljs ut som Trainee får du en länk där du registrerar dig, betalar och påbörjar utbildningen.
SATS-utbildningar - Gratis
Ja, du läste rätt - alla SATS-utbildningar är kostnadsfria (värde 5000-50000 kr beroende på väg). Vi kräver 100 % närvaro och att du blir godkänd efter varje kurs.
1. GXI Introduction
Kursen lär dig allt om SATS, vårt erbjudande, utbildningsvägar och grundläggande färdigheter för att bli instruktör.
GXI Introduction - 14/2 2026, kl. 10:00-18:00, Stockholm. Obligatoriskt.
2. GXI Foundation
Kursen ger dig verktygen du behöver för att bli instruktör i den kategori du valts för. Detta bestäms vid Rekryteringseventet.
GXI Cardio Foundation - 28/2-1/3 & 14-15/3 2026, Stockholm
GXI Cycling Foundation - 28/2-1/3 & 14-15/3 2026, Stockholm
GXI Indoor Running Foundation - 28-29/3 2026, Stockholm
GXI Indoor Running Foundation - 16-17/5 2026, Stockholm
GXI Pilates Foundation - 22-24/5 & 12-14/6 2026, Stockholm
GXI Strength Foundation - 28/2-1/3 & 14-15/3 2026, Stockholm
GXI Yoga Foundation - 21-22/2, 7-8/3 & 28-29/3 2026, Stockholm
3. Konceptutbildningar
Ger dig färdigheterna du behöver för att leda den klass du har blivit utvald för.
ABSolution x Bootylicious - 18/4 2026, Stockholm
Barre - 18-19/4 2026, Stockholm
Box - 25-26/4 2026, Stockholm
Core - 9/5 2026, Stockholm
Crosstraining - 2/5 2026, Stockholm
Cycling HIIT - 28/3 2026, Stockholm
Cycling Power - 23/5 2026, Stockholm
Cycling Rhythm Ride - 9/5 2026, Stockholm
Flexibility - 29/3 2026, Stockholm
Hot Interval Training - 29/3 2026, Stockholm
Love2Dance - 26/4 2026, Stockholm
Pilates Ball - 17/5 2026, Stockholm
Power Pilates - 31/5 2026, Stockholm
Power Step - 11-12/4 2026, Stockholm
Pure Strength - 3/5 2026, Stockholm
Shape Up - 2-3/5 2026, Stockholm
Transformer - 6/6 2026, Stockholm
Yoga for Athletes - 12-13/6 2026, Stockholm
Yin Yoga - 18-19/4 & 2-3/5 2026, Stockholm
Mer information kommer närmsta veckorna * Vi gör bakgrundskontroller på samtliga personer vi avser att anställa. Ersättning
