Bli en del av vårt team - McDonalds öppnar i Kiruna!
Qsc Restauranger AB / Restaurangbiträdesjobb / Kiruna Visa alla restaurangbiträdesjobb i Kiruna
2025-08-19
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qsc Restauranger AB i Kiruna
, Östersund
, Mora
, Borlänge
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige
Sugen på att jobba på en ny McDonald's destination? McDonald's ska öppna i Kiruna!
Vill du få möjligheten att arbeta tillsammans med ett härligt team i en ny restaurang på en ny ort, där lagandan står i fokus?
Är du även den som har förmågan att se när något behöver göras och strävar efter att ge en service i världsklass?
Om du svarade ja på frågorna ovan och dessutom uppskattar en Big Mac nästan lika mycket som oss - då kanske vi är helt rätt för varandra!
McDonald's Kiruna planerar att öppna i slutet på 2025 och blir då Sveriges nordligaste McDonald's!
Hos oss är det av största vikt att varje kund får en unik upplevelse och det är naturligtvis inte möjligt utan våra medarbetare. McDonald's erbjuder ett omväxlande och fartfyllt arbete med varierande arbetsuppgifter, alla med fokuset att leverera en minnesvärd restaurangupplevelse för våra gäster.
Arbetsuppgifterna kan variera från att tillaga och servera vår goda mat till att säkerställa att renligheten i matsal och kök är i toppskick.
En anställning på McDonald's ger dig erfarenheter som du har nytta av resten av livet och för den som vill utvecklas finns en tydlig karriärstrappa med stora möjligheter.
Boende
Det finns möjlighet att bo tillsammans med andra medarbetare om du ej är bosatt i Kiruna, detta är en perfekt möjlighet för dig som vill kombinera jobb med fjällgemenskap.
Med eller utan erfarenhet - du är välkommen att söka!
Vi söker både dig som har jobbat eller jobbar på McDonald's.
Och vi söker även dig som inte har tidigare erfarenhet, men som vill ha ett fartfyllt och roligt jobb, med stora karriärmöjligheter. Publiceringsdatum2025-08-19Så ansöker du
Du får återkoppling under hösten, men har du frågor redan nu är du varmt välkommen att höra av dig till: ida.jonsson@se.mcd.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Qsc Restauranger AB
(org.nr 556632-6475), https://www.mcdonalds.com/se/sv-se/jobb.html
Malmvägen (visa karta
)
981 30 KIRUNA Arbetsplats
McDonald 's Kiruna Kontakt
HR-assistent
Ida Jönsson ida.jonsson@se.mcd.com Jobbnummer
9464184