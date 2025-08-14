Bli en del av vårt skickliga team - Svetsare TIG/MIG i rostfritt
Processbemanning Svenska AB / Svetsarjobb / Klippan Visa alla svetsarjobb i Klippan
2025-08-14
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Klippan
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige
Svetsare TIG/MIG - Rostfritt (Dagtid, Klippan)
Vi söker en erfaren och skicklig svetsare till vår kund i Klippan. Här får du möjlighet att arbeta dagtid med svetsning i rostfritt stål med både TIG- och MIG-metoder.
Om tjänsten I rollen som svetsare kommer du att arbeta med tillverkning och sammanfogning av komponenter i rostfritt material. Du arbetar självständigt utifrån ritningar och ställer höga krav på kvalitet och precision i varje moment.Publiceringsdatum2025-08-14Kvalifikationer
• Erfarenhet av svetsning i rostfritt med TIG och MIG
• Giltiga svetslicenser
• God kunskap i ritningsläsning
• God svenska i tal och skrift
Vem är du? Vi söker dig som inte bara kan hantverket utan också har rätt inställning. Du är:
• Driven och tar ansvar
• Lojal och pålitlig
• Noggrann med ett öga för kvalitet
• Beredd att göra det lilla extra för att leverera bästa resultat
• En lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Vi erbjuder
• En dagtidstjänst i Klippan
• En trivsam arbetsplats med högt kvalitetstänk
• Möjlighet att utvecklas inom yrket
Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://www.processbemanning.se/ Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9458587