Bli en del av vårt säljteam - korta dagar, bra betalt, vi utbildar dig.
Birklind Försäljning AB / Säljarjobb / Gävle Visa alla säljarjobb i Gävle
2025-09-15
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Birklind Försäljning AB i Gävle
Vi skippar snacket. Ingen växer upp och drömmer om att bli telefonförsäljare. Det är sanningen.
Men - här finns en chans att tjäna riktigt bra med pengar, ha korta arbetsdagar och styra din egen vardag.
Vi jobbar hårt när vi är på plats. Mån-tors 08-15, fre 08-13. Effektivt, intensivt, sen är resten av dagen din. Vi tror på korta dagar med 100 % fokus - inte på att sitta av tid.
Du behöver inte ha erfarenhet. Är du social, driven och har lite skinn på näsan? Perfekt. Vi utbildar dig hela vägen upp till toppen - resten handlar om inställning och vilja.
Gör du 3-5 affärer om dagen? Då pratar vi löner på 25 000 - 45 000 kr. Och ja, det är fullt möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: victor.asberg@tvattex.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Birklind Försäljning AB
(org.nr 559037-1497)
Tullbomsgatan 26 (visa karta
)
802 51 GÄVLE Kontakt
Victor Åsberg victor.asberg@tvattex.se 0708585522 Jobbnummer
9509909