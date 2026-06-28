Bli en del av vårt säljteam - Exaltera Marketing i Strömstad
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Strömstad Visa alla säljarjobb i Strömstad
2026-06-28
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Vill du arbeta i en social och utvecklande roll där ingen dag är den andra lik? Exaltera Marketing söker nu engagerade och målinriktade säljare med utgångspunkt i Strömstad.
Hos oss får du möjligheten att representera välkända företag inom energi- och teknikbranschen samtidigt som du utvecklar dina färdigheter inom försäljning, kundbemötande och kommunikation. Vi erbjuder en arbetsplats där engagemang, laganda och utveckling står i fokus.
Om rollen
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du ute på event, marknader, festivaler och andra publika mötesplatser. Du träffar nya människor varje dag, presenterar produkter och tjänster samt hjälper kunder att hitta lösningar som passar deras behov.
Du utgår från Strömstad och arbetar tillsammans med ett motiverat team där samarbete, coachning och gemensamma mål är en självklar del av vardagen.
Det här erbjuder vi
Garantilön i kombination med attraktiv provisionsmodell
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Gedigen introduktion och professionell säljutbildning
Kontinuerlig coachning och personlig utveckling
Möjligheter att växa inom företaget
En inspirerande arbetsmiljö med stark teamkänsla
Vi belönar engagemang och resultat
Vi uppmärksammar goda prestationer genom återkommande säljtävlingar där du har möjlighet att vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra attraktiva bonuspriser
Vi tror att en positiv arbetskultur, tydliga mål och gemensamma framgångar skapar de bästa förutsättningarna för att lyckas.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är utåtriktad och trivs med att möta nya människor
Har en positiv inställning och hög motivation
Gillar att arbeta mot tydliga mål
Vill utvecklas både personligt och yrkesmässigt
Är självgående men också uppskattar att arbeta i team
Tidigare erfarenhet av försäljning är ett plus, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid din inställning och ger dig den utbildning och det stöd du behöver för att lyckas.
Skicka in din ansökan
Vill du bli en del av ett växande företag där du får möjlighet att utvecklas, skapa resultat och bygga värdefull arbetslivserfarenhet?
Ansök redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Strömstad. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: stromstad@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
452 32 STRÖMSTAD Jobbnummer
9982190