Bli en del av vårt proffsiga team - vi söker noggranna lokalvårdare!
2025-09-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Vi söker dig som vill mer än bara städa - du vill bidra till att andra trivs, både hemma och på jobbet. Hos oss blir du en viktig del av ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra, har kul ihop och gör ett riktigt bra jobb.
Om tjänsten:
Som lokalvårdare på StädCompaniet kommer du att jobba i team om två, där ni tillsammans ansvarar för att våra kunders hem, kontor eller trapphus blir rena och inbjudande. Vi tror på trygghet och tydlighet i arbetet, och på att du ska känna dig både uppskattad och inkluderad varje dag.
Vi har en mix av uppdrag - hemstäd, företagsstäd och trappstäd - och vi försöker alltid matcha jobbet med vad du trivs bäst med.
Vi letar efter dig som:
Har ett öga för detaljer och tycker om att göra fint
Är ansvarstagande, punktlig och gillar att samarbeta
Har B-körkort - det behöver du för att ta dig till våra kunder
Gärna har erfarenhet av städning, men det viktigaste är rätt inställning
Har rätt att arbeta i Sverige
Talar svenska eller engelska
Inte finns med i polisens belastningsregister (vi begär utdrag vid anställning)
Vad du får hos oss:
Ett varmt och personligt företag där vi verkligen bryr oss om våra anställda
Du jobbar alltid tillsammans med en kollega - vi tror på teamwork
Tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse - heltid eller deltid
Vi lär upp dig om du är ny i yrket, och stöttar dig längs vägen
En trygg plats att växa på - både som person och i din roll
När kan du börja?
Vi hoppas så snart som möjligt - men vi väntar gärna på rätt person.
Låter det som något för dig?
Skicka ett mejl till jobb@stadcompaniet.nu
med ditt CV och några ord om vem du är. Och du - tveka inte att ringa oss på 020 103 111 om du har några frågor!
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: lokalvardare@stadcompaniet.nu
