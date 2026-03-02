Bli en del av vårt köksteam på Hard Rock Cafe Vasagatan!
På Hard Rock Cafe är varje medarbetares insats viktig - även om du inte möter gäster direkt.
Vi söker dedikerade och mångsidiga medarbetare till vårt kök, där du får möjlighet att lära och utvecklas i olika roller, inklusive Förberedelsekock, kock, linjekock, mottagare och expo, både inne i och utanför köket.
Dina ansvarsområden
Matlagning och förberedelse: Skapa rätter och prep enligt våra rutiner med noggrannhet och omsorg.
Märkning och lagring: Märka och datumstämpa färdigförberedda råvaror och följa hygien- och säkerhetsrutiner.
Köksdrift: Ställa i ordning, fylla på och städa köksutrustning och arbetsstationer före, under och efter service.
Renlighet och ordning
Vi söker dig som
Har erfarenhet av köksarbete
Är noggrann, strukturerad och vill utvecklas i köket
Kan göra sig förstådd på svenska eller engelska
Vi erbjuder
Heltid, deltid eller tillsvidareanställning
Möjlighet att utvecklas inom ett globalt och ikoniskt varumärke
Arbetsort: Hard Rock Cafe, Vasagatan 26, Stockholm City Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: work@hrcstockholm.com Arbetsgivarens referens
