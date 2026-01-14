Bli en del av vårt köksteam på Hard Rock Cafe Vasagatan!
2026-01-14
På Hard Rock Cafe är varje medarbetares insats viktig - även bakom kulisserna.
Vi söker nu engagerade köksbiträden.
Som köksbiträde är du en viktig del av köksteamet och bidrar till att den dagliga driften flyter smidigt, både under och mellan service.
Förberedelse och enklare matlagning: Hjälpa till med prep enligt våra rutiner och riktlinjer.
Disk och köksservice: Diskning av köksredskap, rengöring av arbetsytor och utrustning.
Ordning och renlighet: Säkerställa att köket hålls rent, organiserat och hygieniskt före, under och efter service.
Påfyllning och hantering av råvaror: Märkning, datumstämpling och korrekt förvaring enligt hygien- och säkerhetsrutiner.
Stöd till kockar: Assistera köksteamet där det behövs för att säkerställa ett effektivt arbetsflöde.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete i kök
Är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team
Har ett högt tempo och en positiv inställning
Kan göra dig förstådd på svenska och/eller engelska
Vi erbjuder
Heltid, deltid eller behovsanställning
En utvecklande arbetsplats inom ett globalt och ikoniskt varumärke
Möjlighet att växa och utvecklas inom Hard Rock Cafe
Arbetsort: Hard Rock Cafe, Vasagatan 26, Stockholm City Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: work@hrcstockholm.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksbiträde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR Stockholm AB
