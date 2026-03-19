Bli en del av vårt härliga team på Hela dig Friskvård & Rehab i Lerum!
CL - Friskvård & Rehab AB / Sjukgymnastjobb / Lerum
2026-03-19
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos CL - Friskvård & Rehab AB i Lerum
Drömmer du om att arbeta i en miljö som kombinerar charmig herrgård med ljusa, fräscha behandlingsrum anpassade för klinikverksamhet?
Vill du vara en del av ett team där olika terapeuter och medicinska behandlare samarbetar för helhetshälsa?
Då kan Hela dig vara din nästa arbetsplats!
Vi söker fler kollegor så som naprapater, osteopater, TCM-akupunktörer, kroppsterapeuter och andra medicinska behandlare som vill hyra behandlingsrum eller arbeta timanställd hos oss.Publiceringsdatum2026-03-19Om företaget
Vår klinik ligger i vackra Odd Fellowgården i Lerum, bara 15 minuter från Göteborg och Alingsås, med närhet till Gotaleden och Härskogen. Här möts du av en miljö där äldre herrgårdscharm möter funktionella och ljusa behandlingsrum, gruppsalar och en mindre rehabdel - allt perfekt anpassat för både dig och dina klienter.
Hos oss arbetar vi tvärprofessionellt med både svensk och österländsk medicin, alltid med fokus på helhetshälsa. Vi hjälper människor med allt från långvarig smärta, idrottsskador, artros och mage-tarm-problem till stress, psykisk ohälsa, kvinnohälsa, post-covid samt förebyggande vård och rehabilitering. Vi erbjuder även gruppträning som yoga och Qi Gong, samt föreläsningar inom hälsa och friskvård.
I vårt team finns bland annat:
Leg. fysioterapeuter
Leg. psykolog, kurator och beteendevetare
Auktoriserade TCM akupunktörer
Cert. kost- och näringsrådgivare
Dipl. funktionsmedicinare
Dipl. medicinska massörer och idrottsmassörer
Hälsocoacher och instruktörer
Vi söker dig som:
Är egenföretagare med F-skatt
Vill hyra behandlingsrum minst en dag i veckan (gärna mer)
Vill arbeta i ett tvärprofessionellt team och samarbeta över professionsgränser
Är trygg i din yrkesroll och har egna klienter/patienter
Brinner för helhetshälsa och ser värdet av att bygga något tillsammans med andra
Vi erbjuder:
En unik herrgårdsmiljö med charm, ljusa och fräscha behandlingsrum
Tillgång till rehabdel, gruppsalar och större gym
Gemensam marknadsföring via vårt team och hemsida
Ett etablerat koncept med helhetssyn på hälsa
Kollegialt stöd och möjligheter till spännande samarbetenSå ansöker du
Skicka en kort presentation om dig själv och din verksamhet samt CV till:
Cecilia Lindblom Hilton
VD & klinikansvarig Cecilia@clfrisk.se
Läs mer på: www.clfrisk.se
och www.heladigfr.se
Vi ser fram emot att träffa dig och välkomna dig till vårt härliga, inspirerande team!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: kollega@clfrisk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare CL - Friskvård & Rehab AB
(org.nr 559063-4472), http://www.clfrisk.se
Hedeforsvägen 58
)
443 38 LERUM
CL Friskvård & Rehab AB / Hela dig Friskvård & Rehab, Odd Fellowgården
9807981