Bli en del av vårt frukostteam på Hotell Fritiden
2025-11-06
Vakna upp till ditt drömjobb! Är du en morgonpigg stjärna som älskar att skapa magiska morgnar? Vi letar efter en passionerad och professionell ledare som kan ta vår frukostupplevelse till nya höjder på Hotell Fritiden i Ystad.
En liten rundtur för vad som kommer bli ditt "hem"
Hotell Fritiden är ett personligt hotell med en mysig och varm "hemma hos känsla". Våra gäster bor i en modern miljö präglad av skandinavisk design med influenser från medelhavet. Hotellet ligger bara ett stenkast från Ystads centrum med tåg och buss förbindelser. Genuin omtanke och personligt engagemang kännetecknar alla som jobbar hos oss. Hotellet har 75 rum, 7 konferenslokaler, en restaurang med 100 platser, Juicebar, Rooftopbar, Wellness-oas & gym.
Ditt Mission:
• Du kommer att ha ansvaret på när inte vår frukostansvariga är på plats för frukosten samt beställning.
• Skapa oförglömliga frukostupplevelser från planering till presentation.
• Förbereda vissa element av frukosten som bakning av bröd, hemmagjord granola & sylta.
• Duka upp, fyll på, brygga kaffe, se till så att alla bord är avdukade och att gästerna har det dem önskar.
• Sprid glädje genom att prata med gästerna och skapa en social atmosfär.
• Håll hög kvalitet och service som din signatur.
• Samarbeta med andra avdelningar då Frukosten är en del av vår hotellverksamhet och vi jobbar alla för samma mål.
Vem är du?
• Morgonpigg och redo att starta dagen med ett leende.
• Passionerad, serviceminded och proffsig.
• Expert på att hålla högt tempo och jonglera många uppgifter.
• Erfarenhet inom restaurangservice är meriterande.
• Du tar egna initiativ och ser möjligheter att lyfta frukostupplevelsen till nästa nivå.
Vi erbjuder dig:
• En trygg arbetsplats på ett modernt och bekvämt hotell.
• Gäster och kollegor som inspirerar.
• Balans mellan jobb & fritid.
Är du redo att sätta guldkant på varje morgon? Vi rekryterar löpande så skicka in din ansökan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: carolin@hotellfritiden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559029-8369)
Björnstjernegatan 4 (visa karta
)
271 39 YSTAD Arbetsplats
Fritiden i Ystad AB, Hotell Jobbnummer
9591769