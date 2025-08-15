Bli en del av vårt fantastiska team i Malmö!

Cabeni AB / Säljarjobb / Malmö
2025-08-15


Visa alla säljarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Cabeni AB i Malmö

Cabeni är ett företag som jobbar med försäljning inom telekombranschen. Vi är officiell partner till operatören 3. Vi söker nu efter dem sista pusselbitarna till vårt fantastiska team i Malmö. Söker du ditt första säljjobb eller vill du utvecklas till en bättre säljare så är vi troligtvis rätt för dig. Vi kommer från en bakgrund av att ha drivit en av Sveriges absolut starkaste återförsäljare av mobilabonnemang under flera år. Vi har byggt upp åtskilliga prisvinnande team på olika orter under åren och nu är vi alltså i Malmö för att stanna.
E du redo för utmaningen?

Vi ser gärna att du är följande:
Positiv
Lösningsfokuserad
Tävlingsinriktad
Driven

Krav:
Svenska flytande i tal och skrift.
Vi erbjuder följande:
Heltidstjänst
Måndag - Fredag 08.45 - 17.30
Gedigen säljutbildning
Daglig coachning
Bland Marknadens starkaste provisioner
Garantilön
Tävlingar

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cabeni AB (org.nr 559469-8457), http://cabeni.se

Kontakt
Andreas Pinter
andreas@cabeni.se

Jobbnummer
9461142

Prenumerera på jobb från Cabeni AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Cabeni AB: