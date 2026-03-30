Bli en del av vårt demensteam på Ekeros vård och omsorgsboende
2026-03-30
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas - vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" - formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa, både i yrket och som person.
Sektor välfärd består av de fyra verksamheterna funktionsnedsättning, hemtjänst och hemsjukvård, individ- och familjeomsorg samt vård- och omsorgsboenden.
Ulricehamns kommun vill bli Sjuhärads bästa offentliga arbetsgivare. Vi satsar också på att göra vår redan bra äldreomsorg ännu bättre.
Vi söker dig som är bra på det du gör, men vill bli ännu bättre. Du som känner extra för att ge äldre en meningsfull vardag, förutom att ge dem den bästa vård och omsorg de kan få, passar hos oss. Just nu jobbar vi intensivt med att utveckla vårt eget Leva-koncept, som handlar om att ge de som bor hos oss livskvalitet, trygghet, och meningsfullhet på individnivå. Varje person är viktig för oss! Både medarbetare och boende!
Vi har fem vård- och omsorgsboenden placerade på olika ställen i kommunen. Solrosen och Ryttershov hittar du i de vackra centrala delarna av Ulricehamn medan Ekero, Parkgården och Hökerumsgården finns i de naturnära utkanterna av kommunen.
Din främsta uppgift är att ge varje person den omsorg och omvårdnad de behöver alltid med individen i centrum. Hos oss möter du ett varierande och meningsfullt arbete där du får kombinera eget ansvar med nära samarbete.
För att skapa den bästa möjliga vardagen för våra vårdtagare arbetar du i team tillsammans med kollegor och andra professioner inom äldreomsorgen. Tillsammans strävar vi efter att erbjuda en trygg, aktiv och trivsam miljö där varje person får förutsättningar att leva ett så självständigt liv som möjligt.
I ditt uppdrag arbetar du med omsorg och stöd enligt SoL, och du utför även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt HSL. Du finns nära vårdtagaren i deras vardag och bidrar med allt från personlig omvårdnad och måltidsstöd till socialt sällskap och trygghet.
Arbetet innebär också att du deltar i viktiga forum som APT, teamträffar och avvikelsemöten allt för att säkerställa en trygg och professionell vård för våra äldre.
Vi värnar om att våra medarbetare ska må bra, både på jobbet och på fritiden. Därför erbjuder Ulricehamns kommun friskvårdsbidrag som en del av anställningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för människor och som trivs med att skapa trygghet, delaktighet och glädje i vardagen. Har du erfarenhet av arbete med personer med demensdiagnos är det ett stort plus.
Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska. Har du istället erfarenhet som vårdbiträde, särskilt inom demensvård, är du också varmt välkommen att söka. Det viktigaste för oss är att du vill vara med och bidra till en trygg, professionell och värdig omsorg för våra boende.
Vi värdesätter att du är initiativrik och kreativ, och att du har en god förmåga att skapa delaktighet både tillsammans med dina kollegor och med de boende.
Du arbetar självständigt, är flexibel och delar gärna med dig av dina kunskaper. Vi ser också att du är modig, engagerad, positiv och gärna lite envis när det behövs.
Språkkunskaper utöver svenska är värdefulla, men det är viktigt att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Du behöver också ha god dokumentations- och datorvana, då vi arbetar digitalt i vardagen och upprättar genomförandeplaner med fokus på den enskildes behov.
Arbetstiderna är varierande med dag-, kväll- och helgpass. Det är något du trivs med för att få en dynamisk och omväxlande arbetsvecka. Hos oss arbetar du varannan helg.
ÖVRIGT
Referenstagning påbörjas efter första telefonintervjun
I denna annons arbetar vi med löpande urval. Vänta inte med din ansökan.
Vid erbjudande om anställning ska utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret, vilket får vara högst sex månader gammalt, visas upp enligt lag (SFS2026:43) om registerkontroll vid arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna personer med funktionsnedsättning.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315778". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns kommun
(org.nr 212000-1579), https://www.ulricehamn.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/vision-2040 Arbetsplats
Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg Kontakt
Enhetschef
Malin Cleverup 0321-59 57 60
9825942