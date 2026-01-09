Bli en del av vårat team - Servicetekniker i Kiruna
Swecon Anläggningsmaskiner AB / Maskinreparatörsjobb / Kiruna Visa alla maskinreparatörsjobb i Kiruna
2026-01-09
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swecon Anläggningsmaskiner AB i Kiruna
, Gällivare
, Luleå
, Piteå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Vill du ha frihet, utveckling och ett riktigt bra team?
Vill du vara en del av vår fortsatta expansion i Kiruna! Där du får arbeta och utvecklas inom ett marknadsledande företag med Volvos starka varumärke inom anläggningsmaskiner? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-01-09Om tjänsten
Du arbetar med service, reparationer och förebyggande underhåll av Volvos entreprenadmaskiner - både hos kund och på vår anläggning. Jobbet varierar från akuta insatser till montage av utrustning. Du blir en del av ett sammansvetsat team som stöttar varandra och får utbildning från start för att lyckas i rollen. Du har möjlighet att själv påverka hur dina dagar ser ut genom att följa upp ditt arbete med kunden.
Vi söker dig som har:
- Kunskap inom el, hydraulik och teknik
- Svenska och engelska i tal och skrift
- B-körkort
- Erfarenhet av entreprenadmaskiner eller tunga fordon är ett plus.
Vi erbjuder:
- Flexibla arbetstider och skift med ledigt varannan vecka
- Kontinuerlig kompetensutveckling inom Volvo CE
- Ett tryggt och fartfyllt arbete med frihet och eget ansvar
- En kultur där säkerhet och gemenskap går först
- Möjlighet till förmånsbuss
Så ansöker du:Du behöver inget CV - svara bara på enkätfrågorna i nästa steg.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt dock senast 2026-02-04.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, provanställning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter
Lynott Gingdal, servicechef, telefonnummer: +46702630622
Elvis Hodzic, fackligt kontaktombud IF Metall, +46105563547
Välkommen med din ansökan!
Swecon Anläggningsmaskiner AB ägs av Lantmännen och är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Volvo Penta Industri och Ammann i Sverige. Vi marknadsför, säljer och servar Volvos entreprenadmaskiner samt erbjuder ett flertal olika tjänster och kompletterande produkter. Sweconkoncernen finns även representerad i Estland, Lettland och Litauen samt delar av Tyskland. Med drygt 700 anställda och 34 serviceplatser i landet kan Swecon erbjuda dig ett tryggt och spännande arbetsliv som kännetecknas av kreativitet samt frihet under ansvar.
Swecon Anläggningsmaskiner AB omsätter cirka 5,6 miljarder kronor. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swecon Anläggningsmaskiner AB
(org.nr 556575-1137), https://www.swecon.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Swecon Jobbnummer
9675031