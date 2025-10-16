Bli en del av vår värld på Kronans Apotek i Hörby
2025-10-16
Vår vision är en värld som mår bra och nu öppnar vi ett helt nytt apotek i det växande handelsområdet, där Willys slog upp sina portarna den 11 september. Vi söker dig som är farmaceut och som vill vara med på resan och forma framtidens apotek tillsammans med oss.
Här får du vara en del av ett starkt team som brinner för professionell rådgivning och god service. Vi tror på meningsfulla arbetsuppgifter, starka relationer och en generös dos skratt, det är så vi skapar en arbetsmiljö som inspirerar och gör skillnad både för oss själva och för våra kunder. Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt ifrån rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter till att arbeta med lagerhållning, kampanjarbete, kvalité och utveckling.
Som farmaceut hos oss får du...
- Möjlighet att jobba på både vårt nya apotek och på Storgatan och bidra till att skapa trygghet och kontinuitet för kunderna.
- Vara med och utveckla rutiner, stötta nya kollegor och påverka hur vår nya arbetsplats formas.
- Jobba i ett område som växer och få vara en del av en spännande etablering som kan bli ortens självklara val.
Vi har öppet alla dagar i veckan, vardagar 09.00-19.00 samt helger 11.00-15.00 så vi kan erbjuda flexibla arbetstider som fungerar med ditt livspussel. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på omfattning heltid/deltid och du välkomnas till apotekschef Enisas grymma team. Start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. För att trivas i rollen tror vi att du brinner för att hjälpa våra kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa. Vi tror också att du trivs allra bäst när du får vara en del av ett engagerat team som arbetar mot tydligt uppsatta mål.
Intresserad? Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kärnan inom Kronans Apotek handlar om att vi ska må bra tillsammans. När vi har meningsfulla uppgifter, omfamnar varandras olikheter och delar många skrattar kan vi göra stor skillnad tillsammans. Strävan om att må bra är något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med facklig representant Gunilla Andersson, maila gunilla.andersson@kronansapotek.se
alternativt Verdi Sawma, maila Verdi.Sawma@kronansapotek.se
samt facklig representant Aisha Karimi från Sveriges Farmaceuter, maila af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
.
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Detta är ett heltidsjobb.

Kronans Apotek AB (org.nr 556787-2048)
(org.nr 556787-2048), https://www.kronansapotek.se/ Arbetsplats
Kronans Apotek Jobbnummer
9560643