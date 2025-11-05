Bli en del av vår globala support MPS-support till Monitor ERP
2025-11-05
Om rollen
Som MPS-support på Monitor är du en nyckelperson för våra kunder i deras dagliga arbete med vårt affärssystem Monitor ERP. Du fungerar som kundens förlängda arm och använder din expertis för att hjälpa dem att lösa frågor och problem som uppstår. Din insats bidrar direkt till att förbättra kundernas produktivitet och effektivitet.
Arbetet innebär att hantera inkommande ärenden, felsöka och guida kunder via telefon, e-post och fjärrstyrning för att säkerställa att deras problem blir lösta på ett professionellt och pedagogiskt sätt.
Rollen är mångsidig och kräver både teknisk förståelse och en god förmåga att kommunicera. Som en del av Monitors supportteam är du en viktig representant för vår höga servicenivå och kvalitet.
Supporten på Monitor
Du blir en del av vår globala supportavdelning, som består av cirka 90 kollegor fördelade på tre specialistområden: ekonomi, teknik och MPS. Våra medarbetare finns både i Sverige och på flera av våra internationella kontor, vilket ger oss en bred kompetens och möjlighet att stötta kunder med olika behov.
I hela supportteamet finns en fin mix av erfarenhet, från nyutexaminerade till experter med lång branscherfarenhet, vilket skapar en dynamisk och lärande arbetsmiljö. Vi arbetar nära varandra, delar kunskap och stöttar varandra i vardagen. Tillsammans strävar vi efter att ge våra kunder en förstklassig supportupplevelse och göra deras vardag enklare.
Vem är du?
Du är en person som gillar att hjälpa andra, har ett strukturerat arbetssätt och trivs med att lösa problem i nära dialog med kunder.
Vi tror att du har:
• Har erfarenhet från tillverkande industri och förståelse för dess flöden.
• Är strukturerad, noggrann och trivs med att hjälpa andra.
• Har ett lösningsfokuserat och pedagogiskt arbetssätt.
• Tar ansvar och egna initiativ, samtidigt som du gillar att samarbeta.
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Har erfarenhet av Monitor ERP eller andra affärssystem (meriterande).
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i rekryteringen och ser därför att du identifierar dig med våra värdeord: jordnära, engagerad och långsiktig.
Om Monitor
Hos Monitor blir du en del av ett stabilt, globalt produktbolag med huvudkontor i den natursköna kuststaden Hudiksvall. Vi utvecklar och säljer vårt eget affärssystem, som hjälper små och medelstora tillverkningsföretag att effektivisera sin verksamhet - från sportbilar till julmust. Med cirka 500 anställda globalt (över 300 i Sverige) är vi mitt i en expansiv och spännande fas där internationell tillväxt är vår primära fokus.
Varför välja Monitor ERP System?
En passionerad och engagerad kultur: Vi arbetar tillsammans för att skapa det bästa affärssystemet och ge våra kunder förstklassig service.
En ledare på marknaden: Monitor är Sveriges mest framstående affärsystemsleverantör och växer stadigt både nationellt och internationellt. Vi har en årlig omsättningstillväxt på ca 17%.
Personlig utveckling i fokus: Vi tror på att växa tillsammans och investerar i din utveckling. Här hittar du både lokala och internationella karriärmöjligheter.
Hälsa och välmående: Din hälsa är viktig för oss. Vi satsar på en bra arbetsmiljö och erbjuder förmåner som främjar både fysiskt och psykiskt välbefinnande.
Engagerade medarbetare: Vi har ett eNPS-värde på 58 (Employee Net Promoter Score mäter engagemang och lojalitet hos medarbetare) där benchmark är -2 (över 20 = mycket bra, över 50 = exceptionellt bra).
Mer information om rekryteringsprocessen:
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Hudiksvall
Ansökan: Urval och intervjuer sker löpande.
Monitor strävar efter att erbjuda en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Vi ser olikheter som en tillgång och uppmuntrar därför en mångfald av sökande till alla våra tjänster.
Välkommen med din ansökan!
Bo, leva, verka i Hälsingland - här kan du skapa en vardag som kombinerar livskvalitet med framtidstro.
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Detta är ett heltidsjobb.

Monitor ERP System AB
https://www.monitorerp.com/sv/
HUDIKSVALL
