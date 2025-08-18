Bli en del av teamet på Nikita Hair Falun
2025-08-18
Vill du vara med på Nordens största Hair & Beauty-äventyr?
På Nikita Hair i Falun arbetar ett superhärligt team som du har möjlighet att bli en del av! Vi söker nu frisörer som vill fortsätta utvecklas tillsammans med oss!
Vem är du?
• Utbildad frisör (gymnasial eller privat utbildning)
• Serviceinriktad med kunden i fokus
• Stor passion för frisöryrket
Vad erbjuder vi dig?
• God arbetsmiljö med stort fokus på trivsel och teamkänsla
• Goda lönevilkor och personalförmåner (OB, sjuklön och semesterersättning enligt kollektivavtal)
• Vi hjälper dig med del-och gesällprov och står dessutom för kostnaden!
• Personalrabatter och Friskvårdsbidrag
• Karriärmöjligheter i Sverige och Norge
• Utbildningar och personlig utveckling
• Teamaktiviteter och gemenskap!
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Nikita Hair Sweden AB
Salongschef
Jennifer Delén jennifer.delen@nikitahair.se 0735974747
