Bli en del av @TeamEdvin - personlig assistent i Uppsala
Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-07-24
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Vi söker en ny kollega till TeamEdvin, en stabil och engagerad assistentgrupp runt en 22-årig kille med ett omfattande rörelsehinder. I TeamEdvin arbetar vi tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för ett självständigt och aktivt liv. Vi gör verklig skillnad i vardagen, varje dag!
Vår brukare har ett stort intresse för natur, djur och teknik och uppskattar roliga aktiviteter och nya upplevelser. Han kommunicerar mycket effektivt med hjälp av en ögonstyrd dator. Från och med i höst kommer han jobba på ett hunddagis två dagar i veckan. Vår roll är att ge det praktiska stöd som gör det möjligt för honom att leva det liv han vill. Vill du veta mer om jobbet - följ gärna @teamedvin på Instagram!
Just nu behöver vi främst förstärkning av dig som vill jobba mycket (75-100%) och som är flexibel med arbetstider. Ska du till exempel ta studieuppehåll i höst och letar efter ett givande jobb som du sedan kan ha kvar som extrajobb vid sidan av studierna – perfekt! Eller söker du helt enkelt en stabil tillsvidareanställning på heltid – då är du också en intressant kandidat. Vi är också intresserade av personer som vill jobba lite mindre (25-50%). Många i TeamEdvin kombinerar studier med jobbet som personlig assistent. Vi satsar på långsiktiga rekryteringar, oavsett om du vill jobba mycket eller lite!
Som assistenter är vi med där livet händer. Vi är med och stöttar i allt från träning, hundpromenader och cykelturer till jobbuppdrag och studier. Vi hjälper till med förflyttningar mellan olika hjälpmedel (med lift), personlig hygien och sondmatning. Arbetet utgår från hemmet, men vi hittar på mycket tillsammans, åker ofta ut på landet, och följer ibland med på lite längre resor.
Så här säger Lydia, assistent sedan augusti 2024:
"Det här jobbet har betytt mycket mer än jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Jag spenderar dagarna med Uppsalas härligaste 22-åring och har lärt mig att uppskatta de små sakerna och att se det positiva i vardagen. Jag har samlat på mig minnen, skratt och erfarenheter som jag kommer att bära med mig länge. Det här är ett jobb som ger minst lika mycket tillbaka som man själv ger."
Du behöver inte ha erfarenhet av att jobba som personlig assistent, det viktigaste är att du har rätt inställning, är pålitlig, flexibel och ansvarsfull och att du gillar när det händer saker. Det här är inte ett stillasittande arbete!
Arbetstiderna varierar och är förlagda till dag, kväll och helg. Nattpass kan förekomma enligt överenskommelse. Schemat läggs med minst 1 månads framförhållning.
Din ansökan ska innehålla en personlig presentation samt CV. Vi vill veta varför du vill ha just det här jobbet!
PS – det finns hund och katt i hemmet. Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor.
Vi tar tyvärr inte emot CV via mejl. Ansök gärna i stället via vårt rekryteringssystem.
Varmt välkommen med din ansökan!
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Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
752 16 UPPSALA Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Jobbnummer
10011398