Bli en del av Tandcentralen - vi söker en engagerad tandsköterska!
Tandcentralen Sverige AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-07-22
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Vi söker tandsköterska till vår klinik i Husby
Vill du arbeta på en modern tandvårdsklinik där kvalitet, utveckling och patienterna står i fokus? Då kan du vara den vi söker.
På Tandcentralen erbjuder vi både allmän tandvård och specialisttandvård. Sedan starten 2013 har vi haft en tydlig ambition att ge alla tillgång till tandvård av hög kvalitet, oavsett var man bor. Våra kliniker i Husby och Tensta är väl etablerade och vi är stolta över att få ta hand om både barn och vuxna.
Hos oss arbetar flera yrkesgrupper tillsammans. Det ger ett nära samarbete, ett stort erfarenhetsutbyte och goda möjligheter att utvecklas i yrket.Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Som tandsköterska hos oss får du ett varierat arbete där du arbetar tillsammans med tandläkare och övriga kollegor. Du kommer att vara delaktig i allt från undersökningar och lagningar till kirurgiska behandlingar. Ingen dag är den andra lik.
Hos oss får du
ett varierat arbete inom både allmän tandvård och specialisttandvård
en modern och trivsam arbetsmiljö
stöd från engagerade tandsköterskor, receptionister och koordinatorer som gör vardagen enklare
arbeta med modern teknik och digitala arbetsflöden
tillgång till vårt egenutvecklade journalsystem och smarta digitala lösningar
möjlighet att utvecklas och bredda din kompetens tillsammans med erfarna kollegor
Vem söker vi?
Vi söker dig som tycker om att arbeta tillsammans med andra och som vill vara med och utveckla Tandcentralen. För oss är ett gott bemötande och ett genuint engagemang för patienterna minst lika viktigt som erfarenhet.
Vi tror att du
är utbildad tandsköterska eller har erfarenhet av yrket
är omtänksam, ansvarstagande och serviceinriktad
trivs i din yrkesroll och vill fortsätta utvecklas
har lätt för att samarbeta och bidrar till en positiv arbetsmiljö
behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Kan du fler språk är det ett plus, men inget krav.
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Känner du att Tandcentralen kan vara rätt arbetsplats för dig? Då ser vi fram emot att få läsa din ansökan och hoppas att få välkomna dig till vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8109560-2112220". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandcentralen Sverige AB
(org.nr 556912-2806), https://jobb.tandcentralen.se
Tandcentralen Husby (visa karta
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164 32 KISTA Arbetsplats
Tandcentralen Jobbnummer
10009527