Bli en del av Stora Sköndals gruppboenden - vi söker en stödassistent
Stiftelsen Stora Sköndal / Vårdarjobb / Stockholm Visa alla vårdarjobb i Stockholm
2026-07-24
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Vi söker nu efter en duktig och engagerad stödassist till våra fantastiska grupp- och stödboenden på Stora Sköndal för ett vikariat på Ångemannagatan.
Vi arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt för att främja delaktighet och medbestämmande. Det innebär att vi kontinuerligt anpassar oss efter individens önskemål och intressen. Stödassistenterna arbetar genom att vara lyhörda och visa intresse för individens behov och önskemål. Utifrån det skapas aktiviteter antingen i grupp eller individuellt.
Arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter kommer dels att handla om att utföra stöd- och omsorgsinsatser enligt aktuell genomförandeplan. Du ska stödja, uppmuntra och motivera individen att nå sina uppsatta mål. Dessutom ansvarar du för social dokumentation i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter. Vi arbetar i skift och har även sovande jour (natt).
Ansökan Skicka din ansökan senast den 24 augusti Vi genomför intervjuer löpande så att tjänsten kan tillsättas före utsatt sista ansökningsdag.
Vi behöver säkerställa att du som söker jobb hos oss har rätt att arbeta i Sverige. Om du går vidare i processen så kommer vi att begära in handlingar som styrker din rätt att arbeta i Sverige.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Rekryteringsansvarig som du hittar längst ner i annonsen.
Om du har fackliga frågor är du välkommen att höra av dig via mejl till adressen nedan:
Email: pvo.skondal.stockholm@kommunal.se
Du ska ha en grundläggande utbildning på minst gymnasienivå. Vi ser gärna att du har en utbildning inom omvårdnad eller barn- och fritidsprogrammet, eller annan likvärdig utbildning.
Vi vill att du har god erfarenhet av arbete med högfungerande personer inom LSS eller inom socialpsykiatri.
Du ska ha mycket goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt. Dessutom krävs det att du kan använda e-post, internet och utföra datadokumentation.
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan anställning. Vi ser gärna att det visas digitalt, exempelvis via Kivra.
Vikariatet är på 95 % under perioden 1/9-31/12-2026.
Personliga egenskaperVi söker dig som har ett tydligt och professionellt förhållningssätt och delar våra värdegrunder: Jämlikhet, Omtanke och Förändring.
Du bör ha ett genuint engagemang för målgruppen och besitta god självkännedom samt utmärkta samarbets- och kommunikationsförmågor. Dessutom är det viktigt att du är engagerad och tar ansvar för ditt eget arbete.
Vi är en idéburen och icke vinstutdelande organisation inom stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Att vi inte delar ut någon vinst gör att vi kan satsa alla resurser på att utföra vårt uppdrag så bra som möjligt. Sedan 1905 har verksamheter inom Stiftelsen Stora Sköndal utvecklats, förändrats och förbättras. Vissa verksamheter består, andra är helt nya. Men en sak förändras inte: Vi arbetar fortfarande utifrån övertygelsen om alla människors lika värde.
Varje dag vill vi göra livet bättre för alla de människor vi möter i våra verksamheter. Idag är vi ca 1100 medarbetare, både månadsanställda och timanställda som tillsammans arbetar mot vår vision - ett samhälle med en självklar plats för alla. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - jämlikhet, omtanke och förändring.
Läs mer om oss på www.storaskondal.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Stora Sköndal
162 64 VÄLLINGBY Arbetsplats
Stora Sköndal Jobbnummer
10011255