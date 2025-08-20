Bli en del av Stockholms bästa säljteam!
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Bli en del av ett av Stockholms bästa försäljningsteam!
Vill du ta din säljkarriär till nya höjder och bli en del av Stockholms bästa team inom försäljning då är detta tjänsten du söker!
PL Sales expanderar och söker därför 5 nya toppsäljare till vårt härliga kontor i Stockholm med startdatum 3 mars.
Vill du vara bäst och jobba mot en karriär som en framgångsrik säljare, då är denna tjänst något för dig! Vårt företag jobbar med lösningar inom marketing och försäljning. Vi hjälper andra företag att nå sina mål med hjälp av telemarketing som det största verktyget.
Som en del av teamet säljer du en rolig produkt inom spelbranschen, vi använder oss av B2C försäljning i ett framgångsrikt och dynamiskt säljteam!
När du jobbar på PL Sales blir du en del av ett starkt och drivet team, där vi alla jobbar mot samma mål. Du kommer även ha goda möjligheter att utvecklas i företaget som satsar på expansion på flera marknader.
Så vem är du:
Du är driven, framåt och engagerad i ditt arbete. Du uppskattar att prata med människor och kan kommunicera på en hög nivå. Du gillar utmaningar och att arbeta mot uppsatta mål. Du vill bli en framgångsrik säljare. Du ser varje motgång som ett utmärkt tillfälle att växa. Du är energirik och älskar att vinna samt gillar att ha kul på jobbet!
Vi erbjuder dig detta:
En fast lön varje månad och du jobbar även mot en takfri provision.
Arbeta på ett fantastiskt kontor i gamla stan
Arbeta med ett roligt, ungt och ambitiöst team som verkligen strävar efter att utmärka sig. Vi har kul tillsammans både på jobb och fritid.
Säljträning från start, löpande coachning och säljutbildning så du har möjlighet att utvecklas.
Det finns också möjlighet att växa till en team leader roll när vi expanderar ytterligare!
Peppande säljtävlingar!
Roliga events!
Heltidstjänst med arbetstiderna måndag-torsdag 09.00-18.00 och fredag 09.00-16.00.
Ansök redan idag till alice@plsales.se
! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Detta är ett heltidsjobb.
Futurum Capital Sweden AB (org.nr 559452-9611)
PL Sales
PL Sales Kontakt
Alice Oster alice@plsales.se +46708642658
9467638