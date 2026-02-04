Bli en del av sommarteamet på NordArom - Erfarenheter för livet!
NordArom AB är ett familjeägt företag som specialiserar sig på att producera och leverera högkvalitativa aromer och färger till livsmedelsindustrin. Med kontor, innovationslaboratorium och produktion i Norrköping är vi en komplett partner för våra kunder, som finns inom områden som konfektyr, bageri, dryck samt glass och mejeri.
Hos NordArom möts du av en varm och inkluderande arbetsmiljö där vi sätter våra medarbetare i fokus. Vi kombinerar stolthet för våra produkter med en stark företagskultur som genomsyras av trygghet, kvalitet och samarbete. Med ett gott rykte i branschen och lång erfarenhet är vi ett stabilt företag som står inför en spännande framtid.
Välkommen att bli en del av vår framgångsresa! Läs mer om oss på www.nordarom.se. Arbetsuppgifter
Vi söker en driven och ansvarsfull lagermedarbetare för ett sommarvikariat. I rollen som lagermedarbetare kommer du att arbeta med godsmottagning och säkerställa att inkommande gods tas emot, kontrolleras och hanteras enligt gällande rutiner. Arbetsuppgifterna omfattar även:
IBC-diskning
Lagerläggning av råvaror
Registrering och uppdatering i affärssystem
Truckkörning (A2, A4, B1 och B2)
Arbetet ställer krav på noggrannhet, struktur och effektivitet, samt förmåga att ta ansvar för sina arbetsuppgifter.
Arbetstiderna är måndag till torsdag kl. 07.00-16.00 och fredagar kl. 07.00-13.30. Tjänsten sträcker sig från 15/6 till 14/8, med uppehåll under vecka 29 och 30 då verksamheten håller semesterstängt. Det är därför viktigt att du är tillgänglig under hela perioden och inte har någon längre ledighet inplanerad.Profil
Vi söker dig som är ansvarsfull, kvalitetsmedveten och noggrann i ditt arbete. Du trivs både med att arbeta självständigt och i team och har lätt för att anpassa dig till olika arbetsuppgifter. För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i en dynamisk arbetsmiljö.
Truckkörning är en central del av arbetet, vilket innebär att ett giltigt truckkort är ett krav. Erfarenhet av truckkörning är meriterande.
Under din introduktion kommer du att få ta del av rutiner och säkerhetsdokument som ger dig rätt förutsättningar för att utföra arbetet tryggt och effektivt. Dessa dokument är på svenska, så det är viktigt att du kan läsa, förstå och kommunicera obehindrat på svenska.
Ansökningsförfarande
I denna process samarbetar NordArom med Skill. Urval påbörjas löpande. Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvariga rekryterare Madeleine Edberg, 0724015771, madeleine.edberg@skill.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
