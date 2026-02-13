Bli en del av Scanfil - vi söker en maskinoperatör inom SMT
2026-02-13
Scanfil är en framgångsrik internationell kontraktstillverkare och systemleverantör till elektronikindustrin med över 45 års erfarenhet av avancerad tillverkning. De tillhandahåller en omfattande uppsättning tjänster, från produktdesign till tillverkning, materialanskaffning och logistiska lösningar.
Arbetar främst med internationellt ledande kunder inom Industrial, Energy & Cleantech och MedTech & LifeScience. De har cirka 4000 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Finland, Polen, Estland, Tyskland, USA, Kina, Australien och Malaysia.
I uppdraget får du en inkluderande och stöttande arbetsmiljö med fokus på mångfald och öppenhet. Scanfil erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och en arbetsplats där balans mellan arbete och privatliv är viktigtArbetsuppgifter
Scanfil Malmö söker dig som vill bidra med din tekniska kompetens och ditt engagemang i vår moderna elektronikproduktion.
Vi är ett positivt och vinnande lag som satsar hårt för att möta framtidens utmaningar i en konkurrensutsatt bransch där alla i teamet gör skillnad - för våra kunder, företaget och varandra.
Som Maskinoperatör inom Ytmontering (SMT) blir du en central del av vårt produktionsflöde. Du arbetar i en högteknologisk miljö där precision, kvalitet och kontinuerlig utveckling står i fokus.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Köra hela eller delar av ytmonteringslinan och förstå hela SMT-processen.
Rigga, screena, köra SPI och ytmonteringsmaskiner.
Välja ugnsprofil samt utläsa AOI- & lödresultat.
Arbeta utefter tillverkningsstandarden IPC-610.
Tillsammans med kollegor bidra till och driva ständiga förbättringar.
Arbeta skift - även natt och helgskift kan komma att behövas.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från produktion inom elektroniktillverkning och ytmontering.
Erfarenhet av maskiner, gärna Mycronic eller ASM.
Hög kvalitetsmedvetenhet och god förståelse för SMT-processens krav.
Vidareutbildning inom tekniskt program eller IT
En aktiv, drivande och flexibel arbetsstil.
Förmåga att hantera många uppgifter samtidigt och arbeta självständigt.
Låter detta som något för dig?
Ansökningsförfarande Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Skill men kommer tillbringa dina arbetsdagar hos Scanfil som konsult.
Blir du aktuell som kandidat framöver kommer vi ta kontakt med dig.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Alexander Galas - alexander.galas@skill.se
. Varmt välkommen med din ansökan!
Observera: Vi undanber oss vänligen men bestämt fysiska besök på Scanfils kontor i Malmö gällande denna rekrytering. Ansökan och kontakt sker endast via annonsen som hanteras av Skill.
