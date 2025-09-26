Bli en del av RN Automotive - vi söker bilsäljare till Spånga
Svensk Autorekrytering AB / Butikssäljarjobb / Järfälla Visa alla butikssäljarjobb i Järfälla
2025-09-26
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Autorekrytering AB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Nu har du chansen att bli en del av RN Automotive - en spännande satsning som ska lyfta varumärkena Renault och Dacia till nya höjder på den svenska marknaden. Våra anläggningar i Spånga och Haninge blir våra flagship stores, och nu söker vi dig som vill ta plats som säljare på anläggningen i Spånga.
Som bilsäljare hos RN Automotive kommer du få bygga upp och förvalta din egen kundstock. Du arbetar uppsökande och kreativt genom att bygga nätverk, prospektera och ta kontakt med potentiella kunder via telefon, delta i kundevent och testa nya idéer och vägar för att skapa affärer. Du får en stark produktportfölj, rätt verktyg och stöd från organisationen, men det är din drivkraft, din kreativitet och din förmåga att se möjligheter där andra ser hinder som gör skillnaden. När affären väl tar form följer du kunden genom hela processen, från första kontakt till provkörning, avtal och långsiktiga relationer. Utöver det är du en självklar del av teamet i bilhallen, där du också möter kunder som spontant kommer in eller kontaktar oss direkt.
Din Profil
Vi söker dig som har erfarenhet inom försäljning och som motiveras av att arbeta mot tydliga mål. Du behöver inte ha arbetat med just bilar tidigare, men det är viktigt att du trivs i en miljö där det gäller att vara relationsbyggare, affärsmässig och lösningsorienterad. Vi tror att du har tidigare säljerfarenhet i en roll där du arbetat med uppsökande försäljning. Har du tidigare erfarenhet som bilsäljare är det meriterande. Vidare har du lätt för att skapa förtroende, är strukturerad i ditt arbete och kreativ i att hitta nya vägar framåt. B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder:
• En möjlighet att få vara med i vår stora satsning och bli del av vår flagship store, där vi satsar på att bli bäst vad gäller kvalitét och kundupplevelse
• En konkurrenskraftig lönemodell med både fast del och provisionsbaserad del, där din lön påverkas direkt av din insats och ditt resultat
• Alla förutsättningar du behöver för att lyckas i din roll, bland annat ett mycket attraktivt produktutbudOm företaget
RN Automotive är ett nybildat dotterbolag till Hedin Caetano AB, och systerbolag till RN Nordic AB, som ansvarar för import och distribution av Renault, Dacia och Alpine i Sverige, Norge och Danmark. Från och med den 3 november 2025 kommer RN Automotive driva återförsäljar-verksamheten för Renault och Dacia vid två anläggningar i Haninge och Spånga, övertagna från Hedin Automotive Stockholm. Satsningen är ett strategiskt steg för att stärka varumärkenas närvaro på den svenska marknaden och skapa framtidens kundupplevelse. Anläggningarna kommer att fungera som referenspunkter för innovation, kundnöjdhet och affärsutveckling, samtidigt som de bidrar med kunskap och inspiration till det breda nätverket av fristående återförsäljare.
Kontaktuppgifter
Stämmer ovan beskrivning in på dig? Då ser vi fram emot att höra från dig! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering. Frågor om tjänsten och processen besvaras av ansvarig rekryterare June Pärnänen på tel. 070 622 60 19. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast l?n + provision Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10378". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Autorekrytering AB
(org.nr 556683-9568), http://www.autorekrytering.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9528386