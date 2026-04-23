Bli en del av Releasys kundservice-team!
2026-04-23
Vill du arbeta med kundkommunikation och representera några av Sveriges starkaste varumärken?
Hos oss får du chansen att skapa riktigt bra kundupplevelser och arbeta med flera välkända företag inom olika branscher. Du blir en central del i att göra kundens resa smidig, professionell och personlig. Här arbetar vi med moderna verktyg, smarta lösningar och en kultur där vi stöttar och utvecklar varandra.
Om rollen
Vara kundens första kontakt när de ringer in - du är den som sätter tonen för deras upplevelse.
Ta emot inkommande ärenden via telefon, chatt och mejl - och i vissa uppdrag även via sociala medier.
Lyssna aktivt på kundens behov, ställa relevanta frågor och ge tydlig vägledning så att kunden känner sig trygg och får rätt stöd i sitt ärende.
Lösa problem och besvara frågor på ett professionellt och serviceinriktat sätt.
I vissa uppdrag får du möjlighet att arbeta mycket med merförsäljning, där du erbjuder passande produkter eller tjänster som skapar ett extra mervärde för både kunden och uppdragsgivaren.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Utbildning: Grundutbildning kombinerat med praktiskt arbete.
Lön: Fast månadslön
Arbetstider: Varierande arbetstider
Start: 2026-05-22
Är det här du?
Talar och skriver flytande i svenska
Har god förmåga att tala och skriva på engelska
Har god datorvana
Har god kommunikativ förmåga
Tidigare erfarenhet av kundbemötande service eller försäljning är meriterande
Vi letar efter dig som gillar att jobba mot tydliga mål och får energi av att göra skillnad för kunderna. Du är nyfiken och gillar när det händer mycket runt omkring dig. Du har en naturlig förmåga att förutse problem och hitta praktiska lösningar. Dessutom kan du hantera stress och snabbt anpassa dig till nya situationer i din dagliga arbetsmiljö.
Som medarbetare hos oss får du
Trygghet från dag ett - Du får en stabil anställning med kollektivavtal, bra villkor och tjänstepension.
Många utvecklingsmöjligheter - Hos oss finns en tydlig karriärtrappa, interna utbildningar och chans att växa.
Förmåner som får dig att må bra - Friskvårdsbidrag och andra förmåner som hjälper dig att hålla energin uppe, både på jobbet och fritiden.
Här jobbar du i en modern miljö med pingisbord, iskaffemaskin och en stor personalyta för häng och pauser. Plus: magisk utsikt från högsta våningen och en grym terrass för soliga dagar!
Vi gör det lätt att söka - ansök utan CV!
På Releasy tror vi på att rekrytering ska vara både enkel och rättvis. Därför ber vi dig inte längre skicka in något CV eller personligt brev som första steg när du söker jobb hos oss inom kundservice. Istället använder vi några korta urvalsfrågor för att lära känna dig och förstå hur du skulle trivas i rollen - mycket smidigare eller hur?
Om du går vidare i processen genomförs först en bakgrundskontroll. Du får själv ta del av informationen innan du väljer om den ska delas med oss - ett viktigt steg för att skapa en trygg arbetsmiljö för både våra medarbetare och våra kunder. Därefter blir du inbjuden till intervjuer, och processen kompletteras med relevanta tester och digital referenstagning. På så sätt får du möjlighet att visa din arbetsstil och styrkor i praktiken, samtidigt som vi säkerställer en mer objektiv och schysst rekrytering där alla kandidater bedöms på samma grund.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig! Skicka in din ansökan redan idag - vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du några frågor om tjänsten? Kontakta mig på sofia.olsson@releasy.se
Vi hanterar rekryteringen internt och undanber oss kontakt från rekryteringsfirmor.
Releasy är en av Nordens ledande aktörer av outsourcad kundservice och partner till företag inom bland annat telekom, media, e-handel, resebranschen och offentlig sektor. Vi hjälper våra uppdragsgivare att skapa förstklassiga kundupplevelser i alla kanaler - sociala medier, chatt, e-post och telefon.
Med över 40 års erfarenhet och omkring 1500 medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Spanien har vi byggt upp en djup och bred expertis inom kundservice. Vår kompetens, kombinerad med ett starkt fokus på kvalitet och kundnöjdhet, gör att vi kan leverera lösningar som skapar värde - både för dig och dina kunder. Så ansöker du
