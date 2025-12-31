Bli en del av Nordflytt Flyttpersonal med körkort sökes!
2025-12-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du stark, serviceinriktad och har B-körkort? Nordflytt, Sveriges mest innovativa flyttföretag, söker dig som vill vara med på vår spännande resa!
Plats: Stockholm
Omfattning: Flexibel - deltid, heltid eller extrajobb, perfekt för dig som studerar eller vill kombinera med annat!
Om Nordflytt
Nordflytt kombinerar smart teknik med genuin omtanke om kunder och medarbetare. Hos oss får du varierande arbetsuppgifter, härliga kollegor och möjlighet att växa i ett företag som förändrar flyttbranschen!
Vi söker dig som vill arbeta med flytt hos privatpersoner och företag. Arbetet är fysiskt, omväxlande och ger dig chansen att möta nya människor varje dag.
Bära och transportera möbler, kartonger och inventarier
Lasta/lossa flyttbil
Enklare montering/demontering av möbler
Vem är du?
Pålitlig, punktlig och trivs med fysiskt arbete
Serviceinriktad och gillar att samarbeta
Flexibel med arbetstider (dag, kväll eller helg)Kvalifikationer
B-körkort (eller högre) - ett måste
Minst 18 år
God fysik och vilja att arbeta med kroppen
Grundläggande kunskaper i svenska (för kundkontakt)
Meriterande:
Erfarenhet från flytt, lager, städ, bygg eller liknande
Tillgång till egen bil (för flexibilitet vid vissa uppdrag)
Kunskaper i engelska eller andra språk
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön
Flexibla arbetstider som passar ditt liv
Möjlighet att växa till teamledare eller andra roller
Roliga kollegor och en plats i vårt växande team
Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation av dig själv till rekrytering@nordflytt.se
. Urval sker löpande - vänta inte!
Välkommen till Nordflytt - vi flyttar framtiden, tillsammans!
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: rekrytering@nordflytt.se
114 42 STOCKHOLM Körkort
