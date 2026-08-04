Bli en del av Nomad - Vi söker en passionerad Sous-chef!
Professionals Nord Norra Norrland AB / Kockjobb / Luleå Visa alla kockjobb i Luleå
2026-08-04
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Är du en passionerad kock som trivs i ett kreativt kök där kvalitet och säsongsbaserade råvaror står i centrum? Vill du arbeta i en modern gastrobar där norrländska smaker möter internationell inspiration? Nu söker vi en Sous-chef som vill vara med och utveckla matupplevelsen på Nomad i Karlsvik. Här får du möjlighet att arbeta i ett engagerat team med fokus på smak, tempo och laganda.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Nomads räkning en Sous-chef. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Nomad under 6 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Nomads önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till matilda.lindfors@pn.se
Du erbjuds:
• Möjlighet att arbeta i en ny och modern restaurangmiljö
• En kreativ arbetsplats där du får vara med och påverka menyutveckling
• Ett engagerat team med stort intresse för mat, dryck och service
• Möjlighet att arbeta med event såsom bröllop, konferenser och arrangemangPubliceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Som Sous-chef på Nomad arbetar du i ett team där tempot stundtals är högt och där samarbete är avgörande för att leverera en förstklassig matupplevelse. Du deltar i den dagliga driften av köket och bidrar aktivt till utvecklingen av restaurangens meny och koncept.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Förbereda och tillaga à la carte-rätter med hög kvalitet
• Delta i utvecklingen av nya rätter och menyer
• Medverka vid planering och genomförande av event, konferenser och bröllop
• Säkerställa ordning, hygien och kvalitet i köket
Vi söker dig som
Vi söker dig som har erfarenhet från restaurangkök och som trivs i ett kök där tempo, kvalitet och samarbete står i centrum. Har du relevant utbildning är det meriterande, men praktisk erfarenhet och rätt inställning värderas högt. Du bör också vara flexibel och trivs med varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger. Det är meriterande om du är flerspråkig, exempelvis talar franska.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Matilda Lindfors / matilda.lindfors@pn.se
(mailto:matilda.lindfors@pn.se
)
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta lisa.backstrom@pn.se
.
#Nomad #sous-chef #restaurang Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650)
975 94 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nomad Kontakt
Konsultchef
Matilda Lindfors matilda.lindfors@pn.se +46701407818 Jobbnummer
10021956