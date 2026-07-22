Bli en del av mitt team - tjänst på 50 %

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Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sjöbo Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sjöbo
2026-07-22
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Furuboda Assistans AB i Sjöbo
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, Hörby
, Ystad
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eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 700 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan.
Om uppdraget
Jag är en ung, glad och aktiv kille som bor i Sjöbo och söker nu en personlig assistent till mitt härliga team.
På vardagarna följer du med mig till min dagliga verksamhet där vi arbetar och deltar i olika aktiviteter, både inne och ute. Jag tycker om sport, natur, motorfordon och hästar, och rider ibland – därför behöver du vara bekväm med hästar.
Jag söker dig som är ansvarstagande, varm och positiv. Du hjälper mig att skapa struktur i vardagen, motiverar mig till arbete och aktiviteter och har gärna humor och ett flexibelt förhållningssätt. Personkemi och ett gott samarbete med övriga assistenter är viktigt.Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Cirka 50 %
Främst dygnspass (08.30–08.30)
Arbetsstart i september
Introduktion ingår innan du börjar arbeta självständigt
Låter det som något för dig? Då ser jag fram emot din ansökan!Övrig information
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638), https://furubodaassistans.se/
Björkhemsvägen 13 (visa karta
)
291 54 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Furuboda Assistans Kontakt
Caroline Dahlberg caroline.dahlberg@furuboda.se Jobbnummer
10008918