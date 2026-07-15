Bli en del av min resa - Personlig assistent vaken natt 75-90%
hjelpa i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-07-15
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Hjelpa är ett assistansbolag som startades för att förnya assistansbranschen. Vi vill visa att kompetens och kvalitet i kombination med respekt, tro och glädje gör skillnad. För varje individ och för samhället i stort. Nyckeln till att lyckas med det är våra medarbetare.
Vänta inte med din ansökan. Vi rekryterar löpande.
Vill du bli en av oss?
Personlig assistent sökes – vaken natt
Jag är en kvinna i 40-årsåldern som nyligen genomgått en stor livsförändring och söker nu engagerade och trygga personer som vill bli en viktig del av min resa tillbaka till ett aktivt och meningsfullt liv.
Just nu söker jag främst dig som vill arbeta vaken natt på ett fast schema med omgående start. Arbetspassen är förlagda antingen 21.00–08.00 eller 22.00–09.00.
Som personlig assistent hos mig blir du ett viktigt stöd i både vardagliga rutiner och i arbetet mot ökad självständighet och livskvalitet. Du behöver vara närvarande, trygg och kunna bidra med positiv energi och motivation.
Jag ser gärna att du har ett intresse för träning och aktivitet då jag själv uppskattar exempelvis klättring, kampsport, pilates och andra aktiva inslag. Det viktigaste är dock att du är en person som tycker om att arbeta nära människor och vill göra verklig skillnad.
Vi söker dig som är:
Ansvarstagande och trygg
Lyhörd och kommunikativ
Positiv och lösningsorienterad
Flexibel och engagerad
Punktlig och professionell
Bekväm med att arbeta självständigt under nattpass
Det är meriterande om du:
Är träningsintresserad eller har en aktiv livsstil
Har erfarenhet av personlig assistans, vård eller omsorg
Har erfarenhet av att motivera och stötta människor genom förändring
Har körkort (inget krav)
Har grundläggande kunskaper i engelska
Vi erbjuder:
Fast schema
Omgående start
Introduktion tillsammans med erfaren personal
Ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och rätt inställning.
Intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
För att bli aktuell för tjänsten krävs registerutdrag från polisen samt referenser.
Känner du att detta passar dig? Då ser jag fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare hjelpa i Norden AB
(org.nr 559292-7973)
215 32 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontakt
Mats Larsson mats@hjelpa.se 0760142977 Jobbnummer
10003238