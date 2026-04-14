Bli en del av Malmgren Bils växande team - vi söker fordonstekniker!
Vi växer! En helt ny verkstad på 1 100 kvm står klar och blir en del av vår befintliga anläggning i Munkedal - nu söker vi fler duktiga medarbetare som vill vara med på resan.
Den nya verkstaden blir ett stort lyft för hela vår verksamhet, med moderna arbetsstationer, uppdaterad utrustning och en genomtänkt planlösning som ger ännu bättre flöde för både personal och kunder. Här samlar vi all vår kompetens under ett och samma tak.
I år firar Malmgren Bil 20 år som företag, och vår nya verkstad markerar starten på nästa kapitel i vår historia - med fortsatt fokus på kvalitet, service och framtidstro.
Malmgren Bil är ett väletablerat bilföretag med många års erfarenhet i branschen.
Vi är auktoriserade återförsäljare och verkstad av amerikanska pickuper från RAM, Ford F-150 och Silverado samt husbilar från Knaus, Challenger och Benimar.
Utöver detta erbjuder vi ett brett sortiment av noggrant utvalda begagnade transportbilar, husbilar och pickuper. Hos oss finns alltid många fordon i lager för omgående leverans.
Med vår breda kunskap, starka passion för fordon och ett personligt bemötande hjälper vi våra kunder att hitta rätt lösning för både arbete och fritid. Hos oss kombineras professionell service med ett genuint engagemang.
Om tjänsten
Som fordonstekniker hos oss arbetar du med service, felsökning och reparation. Du får möjlighet att jobba med flera starka varumärken och en bredd av fordonstyper.
Du kommer att ingå i ett kunnigt och engagerat team där vi delar erfarenheter och hjälper varandra för att leverera bästa möjliga service till våra kunder.
Vi söker dig som
• Har utbildning och erfarenhet som fordonstekniker
• Har god teknisk förståelse och förmåga att arbeta systematiskt
• Är lösningsorienterad och noggrann
• Har B-körkort
Vi erbjuder
• En toppmodern verkstad
• Möjlighet till vidareutbildning
• Trygg anställning och trevliga kollegor
• En arbetsplats med framåtanda och gemenskap
• Företaget är anslutet till kollektivavtal via IF Metall
Ansökan
Skicka din ansökan till jobb@malmgrenbil.se
Urval sker löpande.
Viktigt att veta
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi kreditupplysning och kontroll mot brottsregistret.
Vi tar inte emot spontana besök från personer som är intresserade av tjänsten - alla möten sker endast efter tidsbokning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: jobb@malmgrenbil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fordonstekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M Malmgren - Bil AB
(org.nr 556507-5081)
Smedbergsvägen 31 (visa karta
)
455 35 MUNKEDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
M Malmgren Bil AB Jobbnummer
9853239