Bli en del av Malmgren Bils växande team - vi söker bilrekonditionerare!
2025-12-19
Malmgren Bil fortsätter att expandera och vi söker nu en noggrann och engagerad bilrekondare som vill bli en del av vårt team i Munkedal. Som bilrekondare hos oss spelar du en viktig roll i att säkerställa att våra fordon presenteras i toppskick - både för våra kunder och inför leverans.
Malmgren Bil är ett väletablerat bilföretag med 20 år i branschen. Vi är auktoriserade återförsäljare av nya husbilar från Knaus och Challenger samt amerikanska pickuper från RAM, Ford F-150 och Silverado. Utöver detta erbjuder vi ett stort utbud av noggrant utvalda begagnade transportbilar, husbilar och pickuper - alltid med många fordon i lager för snabb leverans.
Hos oss kombineras bred teknisk kunskap med ett personligt bemötande och ett genuint engagemang. Vi brinner för att hjälpa våra kunder att hitta rätt lösning för både arbete och fritid, och vi arbetar alltid långsiktigt med fokus på kvalitet och service.
Om tjänsten
Som rekondare hos oss ansvarar du för att våra fordon håller högsta möjliga skick - både invändigt och utvändigt. Arbetet innebär tvätt, polering, vaxning och invändig rengöring.
Du har en viktig roll i att säkerställa att varje fordon som lämnar vår anläggning motsvarar Malmgren Bils höga kvalitetskrav. Du blir en del av ett sammansvetsat team där noggrannhet, ansvar och stolthet över resultatet är i fokus.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av bilrekonditionering eller fordonsvård
• Är noggrann, självgående och trivs med ett högt arbetstempo
• Har ett öga för detaljer och brinner för att skapa perfekta resultat
• Har B-körkort
Vi erbjuder
• Trygg anställning i ett stabilt och växande företag
• Kollegor som delar din passion för fordon och kvalitet
• En arbetsmiljö där engagemang, ansvar och glädje värdesätts
Ansökan
Skicka din ansökan till jobb@malmgrenbil.se
Märk ansökan med ''rekond''
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Viktigt att veta
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi kreditupplysning och kontroll mot brottsregistret.
Vi tar inte emot spontana besök från personer som är intresserade av tjänsten - alla möten sker endast efter tidsbokning.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: jobb@malmgrenbil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilrekonditionerare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M Malmgren - Bil AB
(org.nr 556507-5081)
Smedbergsvägen 31 (visa karta
)
455 35 MUNKEDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
M Malmgren Bil AB Jobbnummer
9654351