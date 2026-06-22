Bli en del av Kronans Apotek nationella kompetenspool
Kronans Apotek AB / Apotekarjobb / Stockholm Visa alla apotekarjobb i Stockholm
2026-06-22
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Tänk dig ett jobb där du får upptäcka nya platser, möta engagerade kollegor och anta nya utmaningar samtidigt som du gör verklig skillnad för människor över hela landet. Känns det inspirerande? Då kan rollen som nationell poolare vara precis rätt nästa steg för dig. ✨
Vi på Kronans Apotek söker nu legitimerade farmaceuter till vår nationella kompetenspool – ett engagerat och stöttande team som bidrar med sin expertis där behovet är som störst. Oavsett om du söker ett spännande sommaruppdrag eller en tillsvidareanställning erbjuder vi en möjlighet att göra verklig skillnad.🌍 Ett uppdrag med variation och utveckling
Som nationell poolare får du en vardag fylld av omväxling och nya perspektiv på ditt yrke. En vecka kanske du arbetar vid havet i Bohuslän, och nästa i fjällmiljö i norra Sverige. Du möter nya kunder, samarbetar med olika team och får en bredare förståelse för verksamheten. Du får också möjlighet att:
Stärka kundernas läkemedelsanvändning och hälsa
Vara en viktig länk mellan apotek, regioner och servicekontor
Identifiera förbättringsmöjligheter i drift och kundflöden
Coacha och utbilda kollegor i nya arbetssätt
Delta i nationella kampanjer och samarbeten
🤝 Stöd längs vägen
I det dagliga arbetet finns din närmaste chef i kompetenspoolen som ett nära stöd, och säkerställer att du har tydliga ramar och goda förutsättningar i ditt uppdrag.
📄 Anställningsform och periodVi erbjuder både tillsvidareanställning och möjlighet till tidsbegränsad anställning under sommarperioden, i dialog och enligt överenskommelse (exempelvis juni–augusti).🚀Vårt nationella erbjudande som gör skillnadVi tror på att belöna dig som vågar ta steget, som vill utvecklas och som brinner för att göra skillnad där du behövs allra mest. Därför får du något extra när du väljer att komma till oss:
10 000 kr i extra lönetillägg varje månad 💰
Betald arbetstid för resor som överstiger 60 minuter 🕒
Milersättning enligt vår policy 🚗
Schemaläggning i nära dialog – du och din närmaste chef planerar tillsammans 📅
Utvecklingsmöjligheter för dig som vill växa! - hos oss kan du utvecklas vidare, till exempel som LMA eller handledare för studenter 🎓✨
En varierad roll där du jobbar både på öppenvårdsapotek och i vårdnära miljö.
Vi söker dig som...är legitimerad receptarie eller apotekare och som är trygg i din farmaceutiska kompetens, men som vill mer. Du söker variation, utveckling och en liten touch av äventyr. Du behöver ha B-körkort och vara bekväm med att resa.
Intresserad?Om detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa – valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! 🚀 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronans Apotek AB
(org.nr 556787-2048)
Lindhagensgatan 116 9tr (visa karta
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112 51 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9973284