Bli en del av Kinnarps framtid - vi söker två Säljare till Malmö
2025-08-12
Bli en del av Kinnarps framtid - vi söker två Säljare till vår verksamhet i Malmö, som vill bära ut marknadens bästa erbjudande för hållbara arbetsmiljöer.
Marknaden efterfrågar mer hållbara lösningar. Inredningsbranschen måste förändras och vi på Kinnarps tar ledningen. Vill du starta din karriär i en dynamisk och internationell miljö där hållbarhet och innovation är i fokus? Vi söker en resultatdriven och passionerad Säljare som aktivt vill vara med och bära ut marknadens bästa erbjudande för framtidens arbetsmiljöer. Hos oss arbetar du med att proaktivt sälja värdeskapande inredningslösningar som gör en positiv skillnad för både människor och organisationer.
Förutom en välkomnande kultur, passionerade kollegor och ett spännande arbete där din insats gör skillnad erbjuder vi:
• Chans att vara en del av en internationellt framgångsrik inredningskoncern.
• Möjlighet att utvecklas och växa inom organisationen.
• Kontinuerlig kunskapsutveckling och träning i värdeskapande försäljning.
• Nätverkande med andra, både internt och externt.
• En inspirerande arbetsmiljö i vårt showroom.
Är du redo att anta utmaningen och vara med på vår resa mot framtidens hållbara arbetsmiljöer?
Välkommen med din ansökan till en roll där du kommer göra skillnad - varje dag.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som säljare hos oss kommer du att:
• Proaktivt sälja hållbar arbetsplatsdesign och helhetslösningar som bidrar till bättre arbetsmiljöer för människor inom kontor, utbildning och omsorg.
• Aktivt bearbeta beslutsfattare och andra målgrupper inom offentlig och privat sektor.
• Vara en del av, och arbeta tillsammans med, ett högpresterande lokalt team samt centrala team.
• Arbeta med uppsökande försäljning/nykundsbearbetning för att ta marknadsandelar.
Vem är du?
För att lyckas i rollen söker vi dig som:
• Har ett stort intresse för affärsmannaskap och är resultatdriven.
• Är strukturerad - du arbetar metodiskt och har en förmåga att tänka både kort- och långsiktigt.
• Är nyfiken, orädd och kunskapstörstande - du håller dig uppdaterad om vad som sker i omvärlden och lokalt.
• Är kommunikativ och relationsskapande - du har en naturlig förmåga att bygga, utveckla och vårda relationer.
• Har erfarenhet av att genomföra presentationer för både små och stora kundgrupper.
• Har goda kunskaper i Office-paketet, behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Akademisk utbildning är meriterande.
Vid rekryteringen använder vi oss av arbetspsykologisk testning för kandidater utvalda till intervju och bakgrundskontroll för slutkandidat.
Tjänsten kräver körkort B.
Kinnarps tillämpar 6 månaders provanställning.
Om verksamheten
Kinnarps är en av Europas ledande helhetsleverantörer av inredningslösningar och arbetsplatsdesign för kontor, utbildning och omsorg. Möblerna kännetecknas av hög kvalitet, innovativ design, låg miljöpåverkan och långa livscykler. Företaget har varit familjeägt sedan starten 1942, med tillverkning i Sverige och verksamhet i över 40 länder.
I samband med denna rekrytering samarbetar vi med Poolia. Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig rekryteringskonsult i annonsen på Poolia.se.
Upptäck Kinnarps värld på kinnarps.se. Vi ser fram emot att höra från dig!
