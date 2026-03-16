Bli en del av Kalles Bud - Sommarjobba som Expressarbetare! Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Vi söker nu expressarbetare för sommaruppdrag hos Kalles Bud under perioden 1 juni - 15 augusti.
Som expressarbetare får du ett varierande och praktiskt arbete där arbetsdagarna kan innehålla allt från bohagsflyttar till montering och lagerhantering. Arbetet innebär ett högt tempo, fysiskt arbete och mycket kundkontakt.
Hos Kalles Bud blir du en viktig del av teamet och bidrar till att uppdrag genomförs på ett smidigt, professionellt och serviceinriktat sätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hjälpa till vid bohagsflyttar och transporter
Montering och hantering av möbler och annat gods
Lagerarbete och hantering av leveranser
Säkerställa att uppdrag genomförs effektivt och med hög service gentemot kunder
Arbetet är varierande och praktiskt, och ingen dag är den andra helt lik. Profil
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad och kommunikativ
Självgående och ansvarstagande
En lagspelare som trivs med att arbeta tillsammans med andra
Van att arbeta fysiskt och i ett högt tempo
Lösningsorienterad och initiativtagande
Vi värdesätter särskilt egenskaper som ofta utvecklas genom idrott eller andra miljöer där disciplin, samarbete och driv är viktigt.
Om Kalles Bud
Kalles Bud grundades 1974 och är idag ett väletablerat logistikföretag med lång erfarenhet inom transport och logistik.
Företaget erbjuder tjänster inom bland annat:
in- och utrikestransporter
distribution och spedition
magasinering och 3PL
flytt och montage
Kalles Bud har cirka 100 anställda och ett 50-tal fordon, med verksamhet i Luleå, Umeå och Kiruna. Företaget är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat enligt ISO 9001, 14001 och 45001 samt anslutet till Fair Transport och auktoriserat flyttföretag genom SMF (Sveriges Möbeltransportörers Förbund). Så ansöker du
Låter detta som något för dig?
Ansök via formuläret på vår hemsida eller skicka CV och personligt brev till oss.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur dina erfarenheter kan bidra till arbetslivet.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Human Talent North AB
(org.nr 559425-2529), https://www.humantalent.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9800321