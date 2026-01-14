Bli en del av Joys Foodbar - vi söker glad och positiv personal!
Joys Foodbar AB / Restaurangbiträdesjobb / Uppsala Visa alla restaurangbiträdesjobb i Uppsala
2026-01-14
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Joys Foodbar AB i Uppsala
NU SÖKER VI EN NY STJÄRNA TILL VÅRT DREAM-TEAM PÅ JOY'S!
Vi söker dig som kan tillföra det där lilla extra, och som vill utvecklas - både professionellt men också på ett personligt plan. Vi söker dig som kan se sig själv även i framtiden hos oss på Joys!
Vi söker dig med stor personlighet som gillar att umgås, prata och arbeta med människor. Du ska ha förmågan att arbeta i ett högt tempo och med ett leende på läpparna. Du ska vara utåtriktad, glad, social och samarbetsvillig - nära till skratt och glädje. Du gillar ansvar och är uppmärksam till vad som behövs göras, men också initiativtagande till vad som kan utvecklas, förbättras och effektiviseras.
• -------------
Joys Foodbar är en familjär arbetsplats, där vår målsättning är att kunden ska "känna sig som hemma". Restaurangen är uppbyggd som vardagsrum, kök och bibliotek och det går en röd tråd vad gäller inredningen och känslan i hela lokalen. Som kund blir du omgående hörd, sedd och omhändertagen av våra fantastiska medarbetare som är lyhörda och uppmärksamma, och super-serviceinriktade. Varje kund är i 100% fokus och vi vill alltid lära känna våra kunder och har därför väldigt många stamkunder och ständigt återkommer. Vi älskar service, våra kunder och vårt jobb! Vi älskar att ge och bjuda på oss själva, samtidigt som vi älskar att får kunden att må bra och känna sig uppmärksammad.
Vi vill alltid ge kunden det där lilla extra och ge kunden en WOW-upplevelse som vill denna att återkomma igen.
Vi är ett fantastiskt team som alltid ställer upp för varandra och backar upp varandra i alla lägen. Teamwork och kommunikation är två måsten i vår vardag tillsammans.
För att lyckas hos oss behöver du ha ett personligt, ödmjukt och trevligt sätt, och din samarbetsförmåga och lojalitet är en av dina huvudstyrkor, och din glädjefulla personlighet smittar lätt av sig på sin omgivning, bland kollegor och till våra gäster.
Vi är ett matcafé utformad som en foodbar som i huvudsak säljer stora mängder sallader, baguetter och wraps - som vi blandar och bygger på beställning. Vi har också en del varma rätter och hemgjorda soppor. Till det brukar det bli en kaffe eller två, ofta tillsammans med något härligt bakverk. Vi har även en frukostförsäljning, samt catering för både privat personer, men framför allt för företag.
Hos oss gäller att visa framfötterna och kunna hantera det breda sortimentet för att vara en framstående Joy's-medarbetare!
Arbetsuppgifterna är bland annat:
• Beredning av mat; sallader, baguetter, wraps mm
• Plock av leveranser
• Barristakunskaper till att göra latte, cappuccino mm (du får utbildning av oss på plats)
• Dagligt städ, samt grovstäd
• Disk
• Kassa/Kundservice
• Etablera god kontakt med nya kunder och stamkunder
• Prepp i köket
• Samarbeta med kollegor
• Ständigt lära sig nya saker
• Initiativtagande för vad som behövs göras
• Merförsäljning
Framför allt gäller det att kunna hantera flertalet av dessa punkter samtidigt, multitasking!
Vi söker dig som alltid strävar efter att prestera 100 %, och som alltid sätter gästerna i fokus, genom ett familjärt och personligt bemötande.
Du gillar försäljning, utstrålar arbetsglädje och brinner för kundbemötande och att glädja andra människor!
Bifoga vänligen bild med din ansökan.
Tjänsten kommer vi överens om men innefattar ca 2-4 pass i veckan (enligt överenskommelse). Arbetstiderna är inom spannet 06.00-21.00 - men är du student är det främst ca 15.00-20.00 på vardagar, och ca 09-18 på helger. Du ska även kunna ställa upp att jobba extra med kort varsel emellanåt, samt under helgdagar och lov.
Lön enligt kollektivavtal.
SÖK NU! Tjänsten startar omgående/ -eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
ANSÖK VIA MAIL - EJ VIA TELEFON!
E-post: joysuppsala@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "V26". Arbetsgivare Joys Foodbar AB
(org.nr 556976-2585), https://www.joysfoodbar.se
Vaksalagatan 7 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Joys Foodbar Kontakt
Ägare
Aram Oraei joysuppsala@gmail.com 0735079141 Jobbnummer
9684895