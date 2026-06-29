Bli en del av golv teamet på Dubbelhakan!

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Rollin Business AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-06-29
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Vi på söker en glad och serviceinriktad person till golvet i vår mysiga, personliga napolitanska pizza och vinbar.
Tjänsten är på 80% med start Mitten / slutet av Augusti och tillsvidare.
Vi söker dig som:
Har en härlig känsla för service och tycker om att skapa bra stämning för våra gäster, och bland kollegor.
Trivs i ett litet och tight team där alla hjälps åt
Har grundläggande koll på serviceyrket, kunskap och ett intresse om vin och go mat.
Vi erbjuder en trevlig och familjär arbetsplats med bra villkor ( Fackligt anslutna )
Vårt fokus ligger på riktigt bra napolitansk pizza, bra viner och en avslappnad men proffsig stämning.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med lite info om dig själv, tidigare erfarenhet och varför du tror att du skulle passa hos oss till!
Kika in vår Instagram och hemsida för mer info om oss.
@dubbelhakangbg.sewww.dubbelhakangbg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: Info@dubbelhakangbg.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rollin Business AB
(org.nr 559139-1320)
Väverigatan 5 (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Arbetsplats
Dubbelhakan Pizza & Vinbar Jobbnummer
9984270