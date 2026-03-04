Bli en del av framtidens kundservice på ett Kronans Apotek i Skaraborgs län
Vi lanserar nu en helt ny satsning inom vår kundservice - och du kan bli en viktig del av den! Som legitimerad farmaceut hos oss får du en unik möjlighet att kombinera din kompetens inom apotek, med en central roll i vår kundservice. Det här är ett perfekt upplägg för dig som vill utvecklas, få variation i vardagen och vara med och skapa en kundupplevelse i världsklass - både digitalt och fysiskt.
Vad innebär rollen?Hos oss får du det bästa av två världar - på riktigt! Som farmaceut arbetar du 50% i vår kundservice och 50% på apotek. Du väljer själv om du vill ha ett fast hemapotek nära där du bor, eller om du vill vara en del av vår kompetenspool och hoppa in regionalt där du behövs som mest - perfekt för dig som vill bredda ditt nätverk och få nya erfarenheter.
Den här kombinerade rollen passar dig som trivs med variation, har lite erfarenhet från jobb i recepturen på apotek och som nu söker utveckling samtidigt som du är med och bidra till en värld som mår bra
Vad du gör i rollen som farmaceut inom vår kundservice:
- Första kontakt och hantera heltäckande kundserviceärenden
- Hantering av receptrelaterade frågor: du kommer hjälpa kunder med bokning av recept på både lokala apotek och via e-handel.
- Omsorgsförsäljning: lyssna in kundens behov, snabbt identifiera nya trender och efterfrågan och förbättra erbjudandet.
- Jobba mot gemensamt uppsatta KPI:er: såsom NKI, NPS, AHT och ACW.
- Allmänna RX-relaterade frågor: inkluderar dialog med våra apotek eller vår E-handel.
Vad du gör i rollen som farmaceut på apotek eller kompetenspoolen:
- Rådgivning och försäljning av läkemedel och egenvårdsprodukter: du kommer att hjälpa kunder i både egenvården och på recept.
- Du hjälper dina kunder till en god läkemedelsanvändning och hälsa
- Omsorgsförsäljning: lyssna in kundens både synliga och dolda behov via behovsanalys
- Jobba mot gemensamt uppsatta KPI:er: såsom NKI, NPS, egenvårdsförpackning/kund, EMV med mera.
- Allmänna apoteksrelaterade arbetsuppgifter: Lagerhållning, kampanjarbete, revidering, hållbarhet med mera.
- Du deltar aktivt i rapportering och uppföljning av produktivitet och övriga mål
- Du bidrar till ett gott samarbete vad gäller process och effektivitet tillsammans med lagerpersonal, teamledare och funktionsansvariga.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med inledande provanställning. I din ansökan kommer du få ange område där Du önskar att jobba både geografiskt och inom Kronans Apotek. Vi försöker alltid finna den bästa lösningen utifrån dina önskemål och våra behov. Närmst ledare är en av våra fem Team Manager och du anställs i vår kundserviceorganisation. Arbetstiderna kan komma och variera och vi är lyhörda för eventuella önskemål.
Din ansökanKänns det här som rätt nästa steg för dig? Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt - vi gör löpande urval och intervjuer. Vi är nyfikna på din kompetens och erfarenhet, så bifoga gärna ditt CV eller LinkedInprofil. I slutet av rekryteringsprocessen genomför vi en bakgrundskontroll på de kandidater vi vill erbjuda tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
