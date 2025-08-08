Bli en del av Fibio - vi söker nya stjärnsäljare!
Fibio Nordic AB / Säljarjobb / Ängelholm
2025-08-08
Customer Retention Specialist - Fibio
Fibio är en av Sveriges snabbast växande mobiloperatörer. Vi söker nu en engagerad Customer Retention Specialist som vill arbeta med våra befintliga och nya kunder och hjälpa oss att skapa fler nöjda kunder.
I rollen kommer du främst att:
• Kontakta befintliga och varma kunder.
• Hjälpa kunder att uppgradera sina abonnemang och ta del av nya erbjudanden.
• Bidra till ökad kundnöjdhet och lojalitet genom god service och enkel försäljning.
Om dig:
• Du behärskar svenska flytande i tal och skrift (krav).
• Du har god kommunikationsförmåga och trivs med att använda telefonen som arbetsverktyg.
• Du är lösningsorienterad, positiv och förtroendeingivande.
• Du har en stark vilja att nå uppsatta mål och gillar att bygga relationer.
• Tidigare erfarenhet av försäljning eller kundservice är meriterande men inte ett krav.
Vi erbjuder dig:
• Fast månadslön + provision.
• Kontinuerlig coaching och stöd från erfarna ledare.
• Löpande utbildning och goda möjligheter till vidareutveckling inom bolaget.
Arbetstider: Heltid, måndag till fredag, 08:00-17:00.
Anställningsform: Tillsvidareanställning (med inledande provanställning).
Övrigt: Vi tillämpar löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Observera att utdrag från belastningsregistret kommer att begäras i samband med anställning.
Välkommen till Fibio - där kunden alltid är i fokus! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Arbetsgivare Fibio Nordic AB
(org.nr 559169-0895), http://www.fibio.se/ Arbetsplats
Fibio Kontakt
Johanna Danielsson johanna@fibio.se 0720821651
9450535