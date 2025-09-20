Bli en del av ett snabbt växande bolag
Är du en driven säljare som vill utvecklas i en framåtlutad organisation? Vi söker dig som brinner för kundrelationer och vill vara med på en spännande tillväxtresa. Här får du en dynamisk arbetsmiljö där du har möjlighet att påverka både din egen och företagets framgång.
Din roll
Rådgiva och guida kunder genom telefon och mejl
Förstå kundens behov och erbjuda skräddarsydda lösningar
Bygga långsiktiga kundrelationer
Vara med och påverka framtida tjänsteutveckling
Vem du är
Erfarenhet inom försäljning eller kundservice är meriterande
Du är social, kommunikativ och affärsdriven
Du trivs i en målstyrd miljö och motiveras av att skapa resultat
Svenska och engelska flytande i tal och skrift
Vi erbjuder
En inspirerande arbetsplats i tillväxt
Möjligheter till intern utveckling och avancemang
Ett starkt team som stöttar och utvecklar varandra
Konkurrenskraftig lönemodell med fast lön + provision
Förmåner som friskvårdsbidrag, pension och sociala aktiviteter
Ansökan: I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan till work@talentpartner.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: work@talentpartner.se Omfattning
