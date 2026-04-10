Bli en del av ett nytt team, personlig assistent sökes
2026-04-10
Vi söker dig som vill göra verklig skillnad.
Är du en varm, engagerad och lyhörd person som brinner för att stötta andra i vardagen? Då kanske det är just dig vi söker. Vi söker nu personliga assistenter till en kvinna i Karlstad.
Här får du en fin chans att vara med och forma arbetet från start, då vi nu bygger upp en ny assistentgrupp. Det finns goda möjligheter till att utvecklas i sin yrkesroll, då en arbetsledare kommer tillsättas på sikt.
Vem är du
Vi letar efter någon med ett stort hjärta och ett lugnt och empatiskt sätt. Du är lyhörd, och bidrar till att skapa trivsel i hemmet då kunden bor ihop med sin familj. Personkemin är viktig, så vi söker dig som är lättlärd, positiv, tålmodig och som ser fram emot att bli en betydelsefull del av vår kunds liv. Erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete är ett plus, men det viktigaste är att du är engagerad och trygg i din roll. Arbetstimmarna är förlagda under hela dygnet, såväl dag som natt, både vardag och helg.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men våra kunder finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vi begär alltid ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Vill du vara en del av vår kunds liv och skapa en glädjefylld och trygg tillvaro? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Tjänstgöringsgrad: heltid/deltid
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse, löper så länge assistansuppdraget varar.
