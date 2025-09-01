Bli en del av energin - som innesäljare hos Mölndal Energi!
Är du en person som älskar att prata med människor, sprida positiv energi och samtidigt göra skillnad för både kunder och klimatet? Då har vi jobbet för dig!
Hos Mölndal Energi får du chansen att arbeta med 100 % förnybar el och smarta energilösningar - och samtidigt utvecklas i en roll där din insats verkligen räknas. Vi söker nu fler stjärnor till vårt säljteam i Mölndal!
Arbetstiden är förlagd till dagtid och endast vardagar. Månadslön: 25 050 kr + attraktiv provisionsmodell.
Tjänsten är placerad på deras huvudkontor i Mölndal.
Anställningen innebär en provanställning på 6 månader som sedan övergår till tillsvidareanställning hos oss på Recruitive. Du jobbar på uppdrag hos Mölndal Energi.Arbetsuppgifter
Som innesäljare är du en viktig länk mellan företaget och dess kunder. Du kommer att:
• ? Kontakta nya och tidigare kunder via telefon
• ? Kartlägga deras behov och skapa personliga energilösningar
• ? Informera om våra aktuella erbjudanden
• ? Bidra till ett hållbart samhälle - varje samtal gör skillnad!Profil
Vi tror att du:
• Har ett brinnande intresse för försäljning och kundkontakt
• Är en glädjespridare som får både kollegor och kunder att le
• Gillar att utvecklas och uppskattar feedback och coachning
• Talar svenska och engelska obehindrat
• Har erfarenhet av försäljning (extra plus om du sålt el tidigare!)Om företaget
• ? Om Mölndal Energi
Ett energibolag med hjärtat i hållbarhet. Med 100 % förnybar el, fjärrvärme och energitjänster hjälper de både privatpersoner och företag att göra klimatsmarta val. Hos dem får du vara med och skapa framtidens energilösningar - på riktigt.
