Bli en del av det värmländska bolaget som är bäst på energilösningar.

2026-04-09
Nordic Solar växer och vi söker nu två solcellsmontörer som vill vara med på vår resa och våra kommande projekt under vår och sommar. Tjänsterna är visstid till 31 augusti 2026, med möjlighet till förlängning.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team med kvalitet, säkerhet och service i fokus - och där vi alltid har nära till skratt och laganda.
Om rollen
Som montör hos Nordic Solar arbetar du ute på fältet tillsammans med våra egna erfarna kollegor. Du trivs med att arbeta utomhus, i olika miljöer och väder - och som gillar att kombinera fysisk aktivitet med smart problemlösning. Arbetet är varierat och innebär både förberedelser, montage, installation och kundkontakt. Ena dagen står du på ett stort entreprenadprojekt, nästa vecka på ett lantbruk, en solpark eller hos en BRF - och ibland monterar du solpaneler på en villa med en nöjd kund som hejar på. Tillsammans ser ni till att varje installation blir trygg, effektiv och riktigt välgjord.
Rollen är resande eftersom våra projekt ligger utspridda i Mellansverige. Ibland ingår övernattningar, andra veckor arbetar du närmare hemmet. Vi står givetvis för resor, boende och traktamente.
I rollen ingår bland annat:
Installation och montage av solpaneler
Säkerhetsarbete och arbete på höjd
Resande jobb i Mellansverige
Material- och verktygshantering
Kundkontakt vid behov
Om dig
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av solcellsinstallationer, gärna med god förståelse för hela eller större delar av montageprocessen - från infästning till panelmontage och kabeldragning. Du är trygg i yrket, har god fysik och gillar att arbeta i team.
Du är noggrann, säkerhetsmedveten och tar ansvar för att leverera ett bra resultat varje dag. Vi ser gärna att du trivs i ett högt tempo och driver ditt arbete framåt med engagemang och laganda.
Vi ser att du har:
Erfarenhet av solcellsinstallationer
Erfarenhet av takarbete
Förståelse för montage- och infästningssystem
Erfarenhet från installation/bygg/montage
Vana vid handverktyg och elverktyg
Förståelse för ritningar och manualer
B-körkort
Meriterande:
Elkunskap eller erfarenhet av att samarbeta med elektriker (DC/AC)
Fallskydd, liftutbildning, säkra lyft eller andra relevanta certifikat
Som person är du:
Självständig och ansvarstagande
Noggrann och kvalitetsmedveten
Säkerhetsmedveten både för dig själv och dina kollegor
Flexibel och lösningsorienterad
En lagspelare som är duktig på att kommunicera
Bekväm med svenska och engelska i tal och skrift
Och självklart står du bakom våra värderingar:
Engagerad - Framåtlutad - Schysst
Om oss
Nordic Solar är ett växande företag som har spridit energi sedan 2009. Snart 17 år senare är vi fortfarande en trygg och pålitlig leverantör av solenergi och batterilagring i hela MellanSverige. Vi är certifierade av Svensk Solenergi och har hjälpt tusentals hushåll och fastighetsägare att bli mer självförsörjande genom solkraft.
Vi tror på samarbete, kvalitet och på människor som vill göra skillnad - tillsammans.
Om rekryteringsprocessen
Ansök redan i dag - vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker via vår rekryteringsplattform (ej e-post eller LinkedIn).
Amalia Rååd, HR-ansvarig, 054-224 19 51
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: amalia.raad@nordicsolar.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Solar Sweden AB
(org.nr 556740-0725), https://nordicsolar.se/
653 41 KARLSTAD
För detta jobb krävs körkort.
HR-ansvarig
Amalia Rååd amalia.raad@nordicsolar.se 054-2241951
