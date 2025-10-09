Bli en del av BE Groups IT-resa - Vi söker en IT Operations Specialist

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Supportteknikerjobb / Norrköping
2025-10-09


Är du redo att spela en nyckelroll i BE Groups moderna IT-transformation? Nu söker vi dig som vill vara med och forma framtidens IT-miljö hos ett företag i rörelse.

Placering: Norrköping
Start: Hösten / vintern 2025

Om Rollen

Vill du vara med och bygga den digitala grund som driver ett företag framåt? Det här är en unik möjlighet att kliva in i en nyckelroll och göra verklig skillnad i BE Groups IT-miljö. Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt - med allt från molntjänster och säkerhet till moderna arbetsverktyg och leverantörssamarbeten.

Om BE Group

BE Group är mer än en leverantör av stål och metaller - vi är en partner till industrin som bygger framtiden. Med starka rötter inom logistik, distribution och produktion erbjuder vi kundanpassade lösningar som bidrar till våra kunders tillväxt. Hos oss blir du en del av ett företag präglat av förtroende, erfarenhet och långsiktigt tänkande - där din insats verkligen räknas.

Ditt uppdrag - Vad du kommer att göra

Du får en central roll i att bygga en säker, modern och framtidssäkrad IT-miljö. Rollen passar dig som gillar att kombinera teknik med affärsnytta och vill ta ansvar i en föränderlig och spännande miljö.

• Ansvara för en säker och modern IT-infrastruktur som stödjer BE Groups digitala mål.
• Vara expert och rådgivare inom IT, teknik och säkerhet för hela organisationen.
• Bygga starka relationer med externa IT-leverantörer och säkerställa kvalitet i outsourcade tjänster (moln, nätverk, servrar, hårdvara).
• Utveckla och stödja BE Groups Modern Workplace-plattform (Microsoft 365, Windows, enhetshantering och säkerhet).
• Samarbeta med övriga delar av verksamheten i frågor som rör IT och applikationsstöd.
• Delta aktivt i IT-projekt som påverkar hur företaget arbetar.
• Utvärdera och implementera ny teknik som ger konkurrensfördelar.
• Designa och förbättra verktyg och processer för effektivare IT-drift.

DETTA SÖKER VI

Din Profil

Du har ett genuint teknikintresse och vill använda din kunskap i en miljö där du gör skillnad. Du trivs med ansvar, är nyfiken och ser möjligheter i förändring.

Vi söker dig som har:

• Eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap, datateknik eller liknande.

• Minst 1-2 års erfarenhet av en liknande roll.
• Erfarenhet av outsourcade IT-miljöer är meriterande.
• Branscherfarenhet från tillverkning, logistik eller produktion är ett plus.
• Goda kunskaper i engelska - både i tal och skrift - är ett krav, då koncernspråket är engelska.

Meriterande certifieringar:

• Microsoft Certified: Azure Administrator Associate
• Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate
• ITIL Foundation

Vem är du?

Vi söker dig som trivs i en vardag där varje dag bjuder på nya utmaningar. Du är strukturerad men kreativ, självgående men samarbetande.

• Du har ett lösningsorienterat mindset och ser teknik som ett verktyg för utveckling.
• Du är en lagspelare som uppskattar samarbete och god kommunikation.
• Du har servicekänsla och hjälper gärna andra med din expertis.

Varför BE Group?

Det här är mer än ett jobb - det är en chans att vara med i ett förändringsarbete som gör skillnad. Du blir en del av ett långsiktigt tänkande företag som värdesätter sin personal och där du får ta ansvar och påverka.

• Driv förändring i en stödjande och kompetent IT-organisation.
• Var med och forma vår IT-framtid - din röst kommer att bli hörd.
• Arbeta i ett stabilt företag med tydlig riktning och långsiktig satsning på IT.
• Utvecklas både professionellt och personligt.

Praktisk Information

Placering: BE Groups kontor i Norrköping

Chef: Du rapporterar till IT Operations Manager (baserad i Finland)

Resor: Viss tjänsteresor kan förekomma inom Sverige

Koncernspråk: Engelska

Publiceringsdatum
2025-10-09

Så ansöker du
Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta inte - skicka in din ansökan redan idag!

Rekrytering sker i samarbete med StudentConsulting Group.
För frågor eller ansökan, kontakta:
Tobias Hermansson - Tobias.Hermansson@StudentConsulting.com

OM FÖRETAGET

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Tobias Hermansson
tobias.hermansson@studentconsulting.com

Jobbnummer
9549805

