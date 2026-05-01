Bli en av våra sjuksköterskor och ta del av unika förmåner!

I Dorotea kommun får du både frihet och närhet. Friheten finns i vår vänliga vildmark med fjäll, sjö och skog. Närheten hittar du i vår gemenskap av välkomnande och hjälpsamma människor. Utmärkande för Dorotea är medborgarnas samhällsengagemang och vårt goda näringslivsklimat med hög andel egna företagare. Hos oss som arbetsgivare är beslutsvägarna korta och aktivt utvecklingsarbete ständigt pågående. Som anställd i vår organisation ingår i din roll att se helheten och att ta ansvar. I vår organisation erbjuds du en bredd av möjligheter att delta och att vidareutvecklas. Dorotea kommun är ett samiskt förvaltningsområde det är därför meriterande med kulturkompetens och språkkunskaper i samiska inom vissa yrkesområden.
Medicinska enheten i Dorotea kommun söker sjuksköterskor!
Vi söker dig som ser utveckling som något positivt och trivs i en stimulerande och omväxlande arbetsmiljö, med generösa förmåner. Hos oss får du ett flyttstöd, hyresstöd och stanna kvar tillägg! Här kan du även vara mer flexibel i ditt arbete genom möjligheten att utföra en del administrativt arbete och kompetensutveckling på distans.
Förutom lyxiga förmåner så ingår du i ett team med härlig familjär stämning, där vi tillsammans arbetar med individen i fokus, för individens bästa. Arbetslaget består av sjuksköterskor, distriktsköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vi utgår från kommunens särskilda boende Bergvattengården där vi självständigt planerar och lägger upp vår dag. Hos oss är det nära såväl till varandra som till andra professioner, vilket underlättar samarbetet och ger oss goda möjligheter att fördela arbetet och stötta varandra.
Vi är positiva inför framtidens välfärdsteknik och arbetar med bland annat automatiska läkemedelsdispenser och digitala stöd för hälsofrämjande insatser och motverka ensamhet.
Vi söker dig som uppskattar att arbeta självständigt med bland annat bedömning, planering och utförande av medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser inom ramen för kommunal hälso- och sjukvård. Du ansvarar för individer inom kommunens särskilda boenden, efter kontorstid ansvarar du även för hemsjukvårdsområdet.
Arbetet ställer krav på att kunna strukturera och prioritera rätt. Vi ser gärna att du är trygg i din roll som sjuksköterska, eftersom det i uppdraget även ingår att
Handleda och undervisa omvårdnadspersonal.
Delegera specifika hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Arbeta med dokumentation och avvikelser enligt gällande lagar och föreskrifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska.
Har god ämneskompetens och engagerad att hålla dig uppdaterad inom yrkesområdet.
Har B-körkort (tillgång till tjänstebil finns).
Som person:
är du initiativrik och ansvarstagande.
är du noggrann och systematisk.
är du serviceinriktad och värdesätter ett gott bemötande mot individer och anhöriga.
har du goda kommunikativa förmågor och en lagspelare.Anställningsvillkor
Vi erbjuder:
Flyttstöd - för att hjälpa dig komma på plats
Hyresstöd - för att förenkla möjligheterna till boende.
Stanna kvar tillägg - efter 12 och 24 månader.
Möjlighet till distansarbete - på eftermiddagar och kvällar.
1 timme friskvård per vecka - på betald arbetstid.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Rekrytering sker löpande så lämna din ansökan redan idag för att bli en del av vårt team och upplev fördelarna med att arbeta som sjuksköterska i Dorotea kommun.
I samband med erbjudande om tjänst kommer utdrag från belastningsregistret och misstankeregister att begäras.
Som anställd hos Dorotea kommun kan du behöva använda ditt mobila BankID för säker inloggning till system eller tjänster som behövs för arbetet.
Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dorotea kommun
(org.nr 212000-2809), http://www.dorotea.se
Storgatan 42 (visa karta
)
917 32 DOROTEA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård & Stöd, Medicinsk enhet Kontakt
Gullfrid Götberg 0942-14129 Jobbnummer
9886910