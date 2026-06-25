Bli elmontör på Saab Aeronautics! Betald utbildning-Inga förkunskaper krävs
Skill Kompetenspartner AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Linköping Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Linköping
2026-06-25
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
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eller i hela Sverige
Genom fyra veckors intensiv grundutbildning, där du inte bara får betalt utan även de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna, kommer du att förberedas för rollen som elmontör hos Saab Aeronautics i Tannefors. Så varför vänta? Ansök nu och ta klivet in till en ny bransch tillsammans med Saab! Publiceringsdatum2026-06-25Om företaget
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 28,000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Arbetsuppgifter
Efter avslutad grundutbildning kommer du att kliva in i rollen som elmontör på Saab i Tannefors. Där fortsätter ditt lärande med stöd av en handledare och genom ytterligare utbildningsveckor.
Som elmontör kommer du att bygga kablage och paneler till flygande farkoster efter instruktioner. Arbetet innebär hantering av små komponenter, noggrant pilljobb och lödningsmoment, perfekt för dig som trivs med precision och detaljarbete. På avdelningen arbetar idag cirka 75 elmontörer och du blir en del av ett engagerat team som jobbar i målstyrda grupper och enligt 5S för att skapa ordning, struktur och ett effektivt arbetsflöde. Profil
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och trivs med praktiskt och pilligt arbete. Om du gillar att pyssla, bygga lego, virka eller ägna dig åt andra noggranna hobbyprojekt kommer du att trivas i rollen. Det här jobbet kräver nämligen både tålamod, precision och ett öga för detaljer.
Tidigare arbetslivserfarenhet är inget krav. Det viktigaste för oss är att du har engagemang, nyfikenhet och vilja att utvecklas som elmontör. Har du erfarenhet från serviceyrken ser vi det som en merit då det ofta innebär att du har en god samarbetsförmåga, är lösningsorienterad och van vid att möta människor på ett positivt sätt.
Självklart innebär det att dina personliga egenskaper är särskilt viktiga för oss och vi tror att du är en person som tar egna initiativ, uppskattar samarbete och bidrar till en positiv laganda. Vidare behöver du vara lojal, noggrann och alltid sträva efter att göra ditt bästa.
Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift. Vi ser fram emot att erbjuda dig en möjlighet till en långsiktig anställning där du kan bygga och utvidga din kompetens som elmontör.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande Låt oss guida dig genom vår rekryteringsprocess!
Ansökan: Skicka in din ansökan och besvara ett antal screeningfrågor.
Kapacitetstest: Ett digitalt test som mäter din analytiska förmåga. Testet tar ca 30 minuter att genomföra.
Självdeklaration: En del av säkerhetsprövningsprocessen där du fyller i ett formulär som skickas via mejl från plattformen OneFlow.
Studiebesök: Om du går vidare kommer du att bli inbjuden till ett studiebesök för att få en inblick i hur din framtida arbetsplats kan se ut. Besöket äger rum 11 augusti.
Arbetsprov: För att visa ditt handlag. Sker under v.33 (12, 13 eller 14 augusti) hos oss på Skill.
Intervju & referenstagning: Digital intervju & referenstagning med oss på Skill samt en fysisk intervju med chefer från Saab.
Säkerhetsprövningssamtal & Hälsoundersökning: Fysiskt samtal med Skill samt undersökning hos företagshälsovården.
Observera att ovanstående moment är obligatoriska för att vara aktuell för lärlingsprogrammet. Var noga med att hålla koll på din mejlkorg för att inte missa några viktiga meddelanden.
Lärlingsprogrammet är ett konsultuppdrag där du kommer att bli anställd av oss på Skill med start den 23 november. Efter en tid som konsult är målsättningen att bli direkt anställd av Saab.
Vi ser fram emot din ansökan och om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår ansvariga rekryterare, Jonna Svenson, på mejladress jonna.svenson@skill.se
. Ta steget mot en spännande framtid genom att skicka in din ansökan idag!
#LI-JS4 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7959202-2069971". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
9978131