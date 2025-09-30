Bli drift- & konsultchef på Sveriges bästa bemanningsföretag
Drift- & konsultchef till Simplex Bemanning - Lager & Logistik
Vill du vara med och skapa framgångsrika bemanningslösningar inom lager och logistik? Är du en engagerad ledare som brinner för både människor och affärer? Då kan du vara vår nästa drift- & konsultchef.
Om rollen
Som drift- & konsultchef hos Simplex Bemanning får du ett helhetsansvar för driften hos våra kunder inom lager- och logistik. Tjänsten utgår från vårt kontor i Liljeholmen, men ditt huvudsakliga ansvarsområde är våra kunder på norra sidan av Stockholm - där du också kommer att tillbringa en stor del av din tid.
I rollen ingår bland annat:
Personalansvar för våra konsulter (rekrytering, introduktion, coachning och uppföljning)
Operativt ansvar för driften ute hos våra kunder
Daglig kontakt med kunder för att säkerställa hög kvalitet och långsiktiga relationer
Arbete med planering, schemaläggning och bemanning
Ständigt utveckla våra samarbeten och se nya affärsmöjligheter
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap, gärna inom bemanning, rekrytering eller lager/logistik. Du är en person som är lösningsorienterad, strukturerad och van att arbeta i ett högt tempo. Att bygga relationer och skapa förtroende kommer naturligt för dig, både med kunder och konsulter.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från lager/logistik eller bemanningsbranschen
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Förmåga att kombinera operativt arbete med strategiskt tänkande
Körkort B
Vi erbjuder
På Simplex Bemanning vågar vi säga att vi är Sveriges bästa bemanningsföretag - och vi vill att du ska bli en del av vår resa! Hos oss får du inte bara ett jobb, utan en arbetsplats där vi har roligt tillsammans, stöttar varandra och alltid strävar efter att bli bättre.
Vi erbjuder dig:
Världens bästa arbetsplats - ett team som brinner för det vi gör och har kul längs vägen
Stora möjligheter att påverka - vi växer och vill att du växer med oss
En arbetsmiljö där kvalitet och engagemang alltid står i centrum
Konkurrenskraftig lön och bra förmåner
Anställningsform och kontakt
Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Vi har som mål att tillsätta rollen så snart som möjligt.
Vid frågor kontakta:
